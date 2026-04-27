Caos en el Acceso Sur: dos choques en pocos metros complican el tránsito

Ocurrieron con apenas 50 metros de diferencia y obligan a circular con extrema precaución en una de las zonas más transitadas. Hay demoras y desvíos.

Durante la mañana de este lunes, en el Acceso Sur, en dirección hacia el norte, a la altura de la zona de la Barraca, dos accidentes de tránsito registrados con pocos metros de diferencia generaron importantes demoras y obligaron a reducir la velocidad.

El primero de los siniestros involucró a una camioneta blanca y un Volkswagen Gol. Como consecuencia del impacto, uno de los carriles, el rápido, quedó momentáneamente inhabilitado, lo que comenzó a generar un cuello de botella en plena hora de circulación intensa.

A unos 50 metros de ese punto, se produjo un segundo choque, esta vez entre un camión y un automóvil. El rodado de menor tamaño quedó detenido sobre uno de los carriles, mientras que el camión fue apartado hacia un costado de la ruta y afecta la normal circulación.

Si bien no se reportaron heridos de gravedad en ninguno de los dos hechos, el doble incidente provocó un fuerte congestionamiento vehicular.

Personal de tránsito trabaja en el lugar para ordenar la circulación y asistir a los conductores.

La situación se ve agravada porque ambos carriles, tanto el rápido y cómo el derecho, presentan obstrucciones parciales, lo que obliga a los vehículos a maniobrar y desviarse, generando mayor lentitud.

Recomiendan evitar la zona y optar por vías alternativas, como la lateral, que por el momento presenta menor carga vehicular.