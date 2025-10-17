Caos absoluto en la Costanera: un auto y un micro chocaron en la rotonda frente a la Terminal

El accidente se dio en la rotonda que conecta a los colectivos que salen de la Terminal con calle Alem. Si bien no hay tránsito cortado, los automovilistas tienen complicado el paso.

Los mendocinos que vienen al centro en micro deberán armarse de paciencia, porque un choque entre un colectivo y un auto frente a la rotonda de la Terminal que conecta la Costanera con calle Alem, complica el tránsito a todos los vehículos que circulan por la zona.

Si bien el accidente fue menor, participaron un colectivo de la línea 900 y un Gol, la burocracia de pasarse los seguros y la espera de la Policía para que constate qué fue lo que sucedió, complicará el tránsito durante un buen rato.

Así que si venís al centro en micro y pasás por la Terminal, armate de paciencia.