Cancelaron la repetición de la Vendimia: cómo y dónde canjear las entradas para el show o pedir el dinero si no querés ir

La decisión fue tomada tras una semana marcada por suspensiones y reprogramaciones por el mal tiempo. Desde Cultura detallaron cómo se podrá cambiar la entrada para el recital del domingo o pedir la devolución del dinero.

Tras varios días marcados por reprogramaciones y mal tiempo, el Gobierno de Mendoza confirmó que no se realizará la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

En su lugar, el próximo domingo se mantendrá únicamente el espectáculo musical previsto en el Teatro Griego Frank Romero Day, con la actuación principal de Abel Pintos.

La decisión se tomó luego de una semana atravesada por tormentas y cambios en el calendario vendimial. Las autoridades explicaron que sostener la estructura técnica y logística necesaria para repetir el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa” implicaba costos y una organización compleja en un contexto de sucesivas suspensiones.

Desde el área de Cultura de la provincia señalaron que la determinación responde a varios factores vinculados a la organización del evento y a la seguridad. Entre ellos, el costo de mantener el montaje técnico del espectáculo, la logística necesaria para movilizar a cientos de artistas y la superposición de públicos si coincidían la repetición vendimial y el recital en el mismo espacio.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, explicó que las complicaciones climáticas de los últimos días determinaron por la cancelación definitiva.

“Lamentamos tener que tomar la decisión de suspender la segunda noche de la Vendimia. Ha sido una semana muy complicada por las contingencias climáticas y cada reprogramación implica una logística muy compleja”, señaló el funcionario.

Gareca agregó que la magnitud del espectáculo vendimial dificulta su reorganización en tan poco tiempo. “No se trata solo de un show: participan alrededor de 750 artistas en escena y hay una estructura técnica muy grande detrás. Por eso se resolvió mantener únicamente el festival musical del domingo”, explicó.

¿Qué pasa con las entradas?

Las personas que habían comprado tickets para la repetición del Acto Central tendrán dos opciones:

Canjear la entrada para asistir al show del domingo, donde actuarán Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y el dúo Campedrinos.

para asistir al show del domingo, donde actuarán Solicitar la devolución total del dinero a través de la plataforma oficial de venta de entradas: entradaweb.com

El canje puede realizarse en los centros habilitados desde este jueves al mediodía. Quienes opten por asistir al recital serán ubicados en los sectores disponibles del Teatro Griego según la capacidad del lugar.

¿Cómo será la noche del domingo?

El festival musical comenzará a las 20 horas en el Teatro Griego Frank Romero Day y reunirá a varios artistas nacionales, con cierre a cargo de Abel Pintos.

Desde Cultura indicaron que, pese a la cancelación de la repetición, los artistas que participaron del Acto Central cobrarán sus honorarios y el operativo Vendimia 2026 continuará con el proceso administrativo habitual.