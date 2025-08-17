Cancelan el show Universo +30: cómo pedir la devolución de las entradas

Cancelan el show Universo +30: cómo pedir la devolución de las entradas

Mendoza

La productora PowerPlay anunció la suspensión del espectáculo por motivos de salud del artista. Conocé los pasos para gestionar el reintegro del dinero.

usuario
Redacción ElNueve.com

La productora PowerPlay confirmó que el espectáculo Universo +30 fue cancelado debido a un problema médico que afecta al artista principal.

Ante esta situación, quienes hayan comprado entradas podrán solicitar la devolución del dinero a través de los canales oficiales de Ticketek, de acuerdo a sus políticas y plazos vigentes. Para conocer los detalles del procedimiento de reintegro, se recomienda ingresar al sitio web de Ticketek o comunicarse con su servicio de atención al cliente.

En el caso de quienes adquirieron los tickets directamente en la boletería del teatro, el reembolso se realizará allí mismo a partir del lunes 18 de agosto.

Desde la productora lamentaron las molestias ocasionadas y agradecieron la comprensión del público.