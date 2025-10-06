El 9 Televida busca mamás e hijos mendocinos para su nuevo spot del Día de la Madre

El canal prepara una emotiva campaña titulada “Historias parecidas”, que celebra los gestos, rasgos, rituales y pasiones compartidas que unen a madres e hijos. La convocatoria ya está abierta para participar del homenaje en la pantalla del 9.

El 9 Televida lanzó la convocatoria para su nuevo spot por el Día de la Madre, bajo el lema “Historias Parecidas”, una campaña que busca retratar esos gestos, miradas, risas o costumbres que madres e hijos comparten sin habérselas enseñado.

La propuesta invita a mamás e hijos mendocinos a formar parte de un homenaje audiovisual lleno de emoción, donde se celebran las similitudes que construyen los lazos familiares.

“Ella no lo enseñó. Él no lo aprendió. Pero ahí está. En la forma de reírse. En cómo se miran. En lo que no se dice, pero igual se comunica. Historias parecidas”

Cada historia compartirá ese espacio donde madres e hijos se encuentran y dejan ver su complicidad a través de detalles: un gesto, una canción, un libro heredado, una manera de mirar el mundo.

Desde el canal explicaron que el objetivo de esta campaña es resaltar las conexiones invisibles y únicas que existen entre las mamás y sus hijos, mostrando que no se trata de ser iguales, sino de ser “parecidos” en lo más profundo.

Cómo participar

Las familias interesadas pueden inscribirse completando el formulario que está a continuación, donde deberán completar un formulario con sus datos para postularse.

“Luz, cámara… ¡Feliz día mamá!”, dice el cierre del spot, que promete emocionar a toda la audiencia mendocina con las historias más auténticas y entrañables.

El 9 Televida invita así a todas las madres e hijos a ser parte de este homenaje que une generaciones y celebra lo más simple y poderoso: el amor compartido.

Completá el formulario y participá

