“Canal 9 es parte de nuestra vida”: las emotivas historias de los mendocinos en la Maratón Otoño por la Vida

En el marco de los 61 años de Canal 9 Televida, cientos de familias mendocinas compartieron mensajes cargados de emoción durante la tradicional Maratón Otoño por la Vida. Historias de superación, agradecimiento y cariño marcaron una jornada inolvidable en Mendoza.

La provincia volvió a vivir una verdadera fiesta este domingo con una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida 2026, el evento organizado por Canal 9 Televida que reunió a miles de mendocinos para celebrar el aniversario número 61 del canal.

Desde temprano, familias completas llegaron al Parque General San Martín con mates, banderas, ropa deportiva y muchas ganas de participar. Algunos buscaron llegar primeros, otros simplemente caminar y disfrutar de una jornada distinta, pero todos coincidieron en algo: el evento ya es parte de la identidad mendocina.

Mientras los participantes cruzaban la meta en el Parque Cívico, muchos aprovecharon los móviles en vivo para dejar mensajes llenos de emoción y agradecimiento al “canal de los mendocinos”.

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Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de un jubilado de 70 años oriundo de Guaymallén, que contó orgulloso que participa de la maratón desde sus comienzos. “Canal 9 nomás. Todas las mañanas estamos mirando el noticiero, con las noticias y el humor”, expresó emocionado tras completar el recorrido.

Otro de los participantes, Ariel, también de Guaymallén, explicó que correr la maratón tiene un significado mucho más profundo que lo deportivo. “Venimos por la vida, por la salud, por la familia y para dar el ejemplo”, sostuvo.

La jornada estuvo atravesada por relatos de esfuerzo, compañerismo y superación personal. Muchos corredores llegaron acompañados por hijos, amigos o parejas, mientras otros aprovecharon el evento para compartir un mensaje positivo.

Desde Maipú, Lavalle, Godoy Cruz y otros departamentos, cientos de personas viajaron para formar parte del evento. Algunos contaron que participan todos los años y que la maratón ya se convirtió en una tradición familiar.

“Hace más de 20 años que venimos”, relató una mujer de Maipú mientras mostraba orgullosa la bandera argentina que había ganado durante la jornada.

También hubo jóvenes estudiantes, jubilados y deportistas amateurs que destacaron el rol del canal en la vida cotidiana de los mendocinos. “Acá encuentro vida. Esto es lo que necesitamos todos”, aseguró una estudiante de Abogacía que se acercó a festejar el cumpleaños del canal.

Con el correr de las horas, el Parque Cívico comenzó a llenarse de color. Sobre el escenario principal se preparaban las bandas mendocinas Mil Variantes, Los Ojos de Todos y Nerina, mientras el público esperaba el gran cierre musical de Camilú.