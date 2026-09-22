Camioneros reclamaron por las demoras para cruzar a Chile y cuestionaron la falta de coordinación en el Paso Cristo Redentor

Desde APROCAM advirtieron que las demoras en el corredor internacional afectan a los choferes y a las empresas de transporte. Cuestionaron la falta de coordinación entre los organismos de Argentina y Chile y señalaron que las esperas se repiten cada vez que aumenta el flujo de camiones o se producen interrupciones por el clima.

El Paso Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Mendoza y Chile, vuelve a estar en el centro de los reclamos del sector del transporte de cargas. Las demoras para completar los controles fronterizos generan extensas esperas para los camioneros y complican la logística de las empresas que utilizan el corredor internacional para trasladar mercadería hacia el Pacífico. Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) señalaron que el problema no está relacionado únicamente con las condiciones meteorológicas de alta montaña, sino también con la manera en que funcionan los distintos organismos que intervienen en el complejo fronterizo.

Según explicó Ricardo Squartini, Vicepresidente de APROCAM, los controles de Aduana Argentina, Aduana de Chile, Migraciones, PDI chilena y organismos de transporte no siempre funcionan con la misma capacidad operativa. Cuando un área cuenta con menos personal que otra, se genera un cuello de botella que termina demorando a toda la cadena logística.

“Cuando no es uno, es otro”, resumió Squartini al describir la situación que atraviesan los transportistas. Según explicó, puede ocurrir que en un momento haya varios agentes trabajando en la Aduana Argentina, pero pocos trabajadores disponibles en la Aduana chilena. En otras ocasiones sucede lo contrario o las demoras aparecen en Migraciones o la PDI.

Para el sector, esta falta de coordinación termina provocando que los camiones permanezcan durante horas dentro del área de control.

El reclamo se suma a las dificultades generadas por los cierres del Paso Cristo Redentor durante el invierno y por el mantenimiento de horarios restringidos cuando las condiciones meteorológicas obligan a limitar la circulación.

Los camioneros aseguran que las demoras afectan a toda la logística

Desde APROCAM remarcaron que cada hora de espera tiene consecuencias para los trabajadores y para las empresas. Los camioneros deben permanecer durante largos períodos en el complejo fronterizo antes de completar los trámites necesarios para continuar viaje. Esto genera demoras en las entregas y altera la planificación de las empresas de transporte.

Squartini también puso el foco en las condiciones en las que permanecen los conductores durante las esperas y señaló que la situación puede generar cansancio y tensión después de varias horas o días de permanencia en la zona.

Desde el sector consideran que la seguridad del corredor no debería analizarse solamente desde el punto de vista de la circulación, sino también teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajan los choferes.

Uno de los principales pedidos de los transportistas apunta a reforzar la cantidad de trabajadores destinados a los controles. Según explicaron, en distintas oportunidades las autoridades argumentaron que no cuentan con personal suficiente o presupuesto para ampliar la atención.

El dirigente señaló que desde el lado chileno también recibieron como explicación que los recursos deben ser previstos con anticipación en el presupuesto.

Para APROCAM, este esquema resulta insuficiente frente a un corredor internacional que concentra un volumen importante de transporte de cargas entre Argentina y Chile. El sector sostiene que una mayor disponibilidad de personal permitiría agilizar los trámites y evitar que las demoras de un organismo terminen afectando a toda la cadena.

El Paso Cristo Redentor comenzó a operar con el horario de verano

En este contexto, se produjo un cambio importante en la operatoria del Paso Internacional Cristo Redentor. A partir de este miércoles, el complejo fronterizo comenzó a funcionar con horario de verano, con atención durante las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

Sin embargo, desde el sector advierten que extender el horario por sí solo no alcanza si los distintos organismos que intervienen en el cruce no cuentan con una capacidad operativa suficiente y coordinada.

El clima podría volver a complicar el tránsito internacional

A las dificultades vinculadas con los controles fronterizos se suma un factor que escapa a la organización del corredor: las condiciones meteorológicas. Los pronósticos anticipan nuevamente precipitaciones y nevadas en alta montaña, principalmente desde este miércoles y al menos hasta el jueves.

En caso de que las condiciones empeoren, existe la posibilidad de que las autoridades deban disponer un nuevo cierre del Paso Cristo Redentor para preservar la seguridad de quienes circulan por la cordillera.