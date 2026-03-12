Camión volcó en la Ruta 7 y autoridades recomiendan circular con precaución hacia Chile

El siniestro se produjo en la zona de Punta de Vacas, dentro del tramo conocido como la Curva del Tiempo. Aunque el conductor sufrió lesiones leves y no hubo otros vehículos involucrados, el vuelco generó demoras en el tránsito hacia el Paso Cristo Redentor.

Un accidente de tránsito ocurrido a las 08:58 en la Ruta Nacional 7, en la zona conocida como la Curva del Tiempo, puso en alerta a las autoridades y obligó a desplegar un importante operativo de rescate. La conductora de 35 años y oriunda de San Martín, viajaba desde Chile hacia Mendoza al mando de un camión Volvo con carga de bananas, perteneciente a la empresa Grutrans.

Según el parte oficial, la mujer perdió el control del rodado por causas que aún se investigan y terminó volcando. El vehículo quedó recostado sobre uno de sus laterales en la banquina, con la conductora atrapada en la cabina.

De inmediato, personal de la Comisaría 23° de Las Heras junto a efectivos de Bomberos de Uspallata acudieron al lugar. Tras un intenso trabajo lograron extraer a la víctima con éxito, evitando mayores consecuencias.

La mujer fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó un trauma leve a moderado producto del accidente. Posteriormente fue trasladada al Hospital de Uspallata para una evaluación más completa.

Como parte del procedimiento, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l), descartando la presencia de alcohol en sangre.

El hecho generó demoras en la circulación por el corredor internacional, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores extremar la precaución al transitar por la zona de alta montaña, especialmente en sectores críticos como la Curva del Tiempo.