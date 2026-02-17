Camión se quedó sin frenos, volcó en Luján y quedó toda la uva en el asfalto

El siniestro ocurrió en Ruta Provincial 16, en la zona de El Carrizal. La carga de uva quedó sobre la calzada y trabajaron distintos organismos para liberar el tránsito.

Un camión con acoplado protagonizó un vuelco el lunes por la tarde en Luján de Cuyo luego de quedarse sin frenos mientras circulaba por Ruta Provincial 16.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00, en jurisdicción de la Subcomisaría El Carrizal, a la altura del kilómetro 20, de El Carrizal. La víctima fue un hombre de 24 años.

Según la información oficial, el conductor manejaba un camión Scania con acoplado desde Medrano en dirección a la Bodega Chandon cuando, aparentemente, el vehículo se quedó sin frenos. Ante esa situación, realizó una maniobra que provocó el vuelco del acoplado.

Como consecuencia, la carga de uva quedó desparramada sobre la mitad de la calzada, generando complicaciones en el tránsito de la zona.

En el lugar trabajaron personal de Tránsito Municipal, Defensa Civil de Luján y Bomberos Voluntarios de Luján, quienes realizaron tareas de limpieza para despejar la ruta y restablecer la circulación.

Afortunadamente, el chofer no sufrió lesiones.