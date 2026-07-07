Cambios en las obras de reparación de calle Yrigoyen pueden complicar la circulación en Ciudad y Godoy Cruz

La remodelación integral avanza con un nuevo corte. El cierre durará 25 días y obliga a desvíos que afectan a miles de vehículos en pleno centro mendocino.

La calle Hipólito Yrigoyen continúa siendo protagonista de un ambicioso plan de remodelación que busca modernizar una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Mendoza y con impacto directo en Godoy Cruz. Sin embargo, el avance de las obras trae consigo nuevas complicaciones para el tránsito: desde este miércoles, la intersección de Belgrano, San Juan y Brasil permanecerá cerrada por un período estimado de 25 días.

El motivo del corte responde a la necesidad de reubicar una red cloacal terciaria y construir dos bocas de registro adicionales en calle Brasil. Durante las excavaciones se detectaron interferencias subterráneas que obligaron a modificar el cronograma original y extender los plazos previstos.

La medida afecta principalmente a quienes circulan por Belgrano hacia el norte, ya que no podrán cruzar Brasil ni girar hacia el este. Los automovilistas deberán desviarse antes de llegar a la intersección y tomar recorridos alternativos. La opción recomendada es doblar hacia el este por Honorio Barraquero, continuar por San Martín hasta Castellani, seguir por Castellani hasta Pedro del Castillo y recién allí retomar Brasil hacia el norte.

El acceso quedará restringido únicamente para los frentistas ubicados entre Honorio Barraquero y Brasil, quienes podrán ingresar al tramo cerrado. En tanto, quienes se dirijan hacia el oeste podrán circular por Honorio Barraquero hasta avenida San Martín, que permanecerá habilitada en ambos sentidos.

Las obras forman parte de un proyecto mayor que contempla la renovación integral de calle Yrigoyen, con una duración estimada de 18 meses y ejecución por etapas. Actualmente los trabajos se concentran en calle Brasil, donde se reemplazan redes de agua y cloacas con más de cuatro décadas de antigüedad.

El corte de calle San Martín, previsto originalmente para principios de julio, quedó postergado hasta que finalicen las tareas extraordinarias en Brasil. De esta manera, el tránsito en el centro mendocino y en sectores de Godoy Cruz seguirá condicionado por desvíos y restricciones que buscan garantizar la seguridad de los obreros y de los conductores.

La Municipalidad recomienda a los automovilistas planificar sus recorridos con antelación y utilizar vías alternativas para evitar demoras. Aunque genera complicaciones inmediatas, la obra apunta a mejorar la infraestructura urbana y optimizar la circulación en una zona clave de la capital provincial.