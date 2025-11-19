Cambios en la ley de Tránsito: qué documentos podés llevar de manera digital y qué pasa si te mudás

Las reformas a la Ley 9.024 habilitan el uso de documentación digital para conducir, simplifican trámites de licencias y formalizan nuevos criterios de control y auditoría en los centros de emisión de Mendoza.

El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó una serie de modificaciones a la Ley Provincial 9.024, con el objetivo de modernizar los requisitos vinculados a la documentación de los conductores y la emisión de licencias de conducir. La actualización fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, luego de haber sido aprobada por ambas cámaras legislativas el pasado 4 de noviembre.

Un cambio principal: documentación digital con la misma validez que la física

Uno de los ejes centrales de la reforma recae sobre el artículo 40, que ahora reconoce la equivalencia total entre los soportes físicos y digitales de la documentación exigida a los conductores.

A partir de los cambios, podrán presentarse en cualquiera de los dos formatos:

Licencia Nacional de Conducir

Cédula del vehículo

Autorizaciones para conducir

Comprobante del seguro obligatorio

El texto también establece que, una vez verificada la documentación, la autoridad debe devolverla de inmediato, independientemente del formato en el que haya sido presentada.

En línea con esto, se modificó el inciso d) del artículo 43, que permite acreditar la vigencia del seguro de responsabilidad civil “en cualquier formato”. Así, pólizas y comprobantes digitales quedan formalmente aceptados como válidos.

Delegación a municipios y auditorías provinciales

Las reformas alcanzan también el artículo 21, que regula la emisión de licencias de conducir. La Provincia reafirma la delegación en los municipios para otorgar la Licencia Nacional de Conducir a través de convenios de colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Además, la norma dispone que la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial será la encargada de auditar los centros de emisión de licencias. Los resultados de estas auditorías deberán ser remitidos a la ANSV, fortaleciendo los mecanismos de control y estandarización.

Cambios de domicilio sin trámites extra

Otro punto importante incorporado al artículo 21 indica que los conductores no deberán renovar su licencia cuando cambien su domicilio dentro del territorio provincial. La licencia seguirá vigente hasta la fecha originalmente prevista, evitando trámites adicionales y desincentivando la burocracia.

Una actualización orientada a la modernización

Con estas reformas, Mendoza adapta su normativa de tránsito al uso extendido de herramientas digitales y simplifica procesos administrativos tanto para municipios como para conductores. La modernización busca agilizar controles, mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de trámites presenciales en toda la provincia.