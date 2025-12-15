Cambios en el transporte: cómo serán los desvíos de micros por las obras en Patricias Mendocinas

La repavimentación en pleno centro de Mendoza obligará a ajustar la circulación de 45 servicios durante 40 días. El tramo intervenido entre Necochea y Gutiérrez generará rutas alternativas para garantizar la operación del sistema mientras avanzan los trabajos viales.

La Ciudad de Mendoza tendrá durante las próximas semanas una modificación significativa en su movilidad urbana debido a las obras de repavimentación sobre Patricias Mendocinas, en el tramo comprendido entre Necochea y Gutiérrez. Los trabajos, que se extenderán por 40 días, obligarán a alterar el recorrido habitual de más de 40 líneas del sistema Mendotran, afectando a miles de usuarios que transitan a diario por la zona céntrica.

Desde el sistema de transporte público confirmaron que la intervención vial requiere implementar desvíos temporales para garantizar la circulación y evitar interrupciones totales en una de las arterias más transitadas de la capital mendocina. En total, serán 45 líneas las que modificarán su trayecto mientras avancen las tareas de repavimentación.

Entre las líneas alcanzadas por los cambios se encuentran los grupos 300, 400, 500, 600, 700 y 900, incluyendo servicios como 309, 310, 313, 316, 319, 320, 330, 331, 350, 371, además de 400, 401, 402, 440, 441, 442, 461, 468. También se verán afectadas unidades de los grupos 500 —como 520, 521, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 541, 542, 543, 549, 550, 558, 562 y 563— y del grupo 600, entre ellas 610, 612, 640 y 670. A esto se suman las líneas 720, 900, 905, 910 y 912.

⚠️ DESVÍOS POR MEJORAS EN CALLE PATRICIAS MENDOCINAS DE CIUDAD 📍Corte: calle Necochea y Gutiérrez.

⌛️Duración: 40 días. pic.twitter.com/u572zghzst — mendoTRAN (@MendoTran) December 15, 2025

Para la mayoría de estos servicios, el recorrido alternativo en sentido Control–Centro será: Patricias Mendocinas – Necochea – 25 de Mayo – Gutiérrez – Patricias Mendocinas, retomando luego el itinerario habitual. La modificación busca mantener la conectividad sin interrumpir el acceso al microcentro.

En el caso de la línea 650, el desvío tendrá una variante respecto del resto: circulará por Patricias Mendocinas – Necochea – Chile, para luego reincorporarse a su ruta normal. Esta modificación responde a la necesidad de ordenar el flujo vehicular en un sector donde confluyen varias líneas de alta demanda.

Por su parte, la línea 823 también tendrá un esquema particular. Durante el período de obra, circulará por Necochea – 25 de Mayo – Gutiérrez – Patricias Mendocinas, antes de retomar su recorrido tradicional. Desde el sistema de transporte remarcaron que estos ajustes permitirán sostener la frecuencia sin comprometer la seguridad vial.

Las autoridades pidieron a los usuarios mantenerse informados sobre los cambios y prever tiempos adicionales de viaje mientras duren los trabajos. La obra sobre Patricias Mendocinas forma parte de un plan de mejoras viales que busca optimizar la infraestructura urbana y reducir futuros inconvenientes en una zona clave para la movilidad de la Ciudad.