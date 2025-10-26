Cambia Mendoza y La Libertad Avanza celebraron un triunfo “histórico” en Mendoza: “Los mendocinos abrazaron las ideas de la libertad”

Con una victoria aplastante en las Elecciones 2025, la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en 16 de los 18 departamentos y aseguró una mayoría sólida en la Legislatura provincial.

El oficialismo celebró a lo grande en Mendoza. En un acto encabezado por Alfredo Cornejo, junto a Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral y la vicegobernadora Hebe Casado, los dirigentes de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza agradecieron el respaldo de más de medio millón de mendocinos que acompañaron en las urnas.

“Estamos festejando el triunfo más importante desde la recuperación de la democracia”, expresó Luis Petri, quien destacó la participación ciudadana y el trabajo de los fiscales e intendentes. Además, subrayó que el resultado representa un apoyo al gobierno de Javier Milei y al rumbo de reformas impulsado desde la Nación. “Los mendocinos abrazaron las ideas de la libertad. Dijimos que la libertad avanzaba o Argentina retrocedía, y Mendoza eligió avanzar”, remarcó.

Por su parte, Alfredo Cornejo tomó la palabra para agradecer a la militancia y poner en valor la magnitud del resultado: “Mendoza ha sido el faro donde debe mirarse la Argentina. Hemos ganado en 16 de los 18 departamentos, demostrando que la provincia respalda el camino del crecimiento y la estabilidad”, afirmó el gobernador.

El mandatario mendocino sostuvo que el triunfo fue producto de una estrategia coordinada entre Nación, provincia y municipios: “Había que conjugar las buenas gestiones locales con la gestión provincial y nacional. No era hora de cambiar de rumbo, era hora de mantenerlo para obtener resultados positivos para todos los mendocinos”.

Hoy Mendoza volvió a hacer historia: la Capital Nacional de la Libertad ratificó el rumbo del Presidente @JMilei. Esta victoria es de cada argentino que trabaja, sueña y no se rinde. ¡El futuro ya empezó y la libertad no se negocia! pic.twitter.com/iPPJkzgRxh — Luis Petri (@luispetri) October 27, 2025

Un respaldo clave

Con más del 85% de las mesas escrutadas, la alianza oficialista logró 17 bancas en la Cámara de Diputados (de las 24 en juego) y 15 escaños en el Senado provincial. Así, Cambia Mendoza y La Libertad Avanza consolidan una amplia mayoría en la Legislatura: 29 de 48 diputados y 24 de 38 senadores.

En total, la coalición obtuvo el 50% de los votos, mientras que el Frente Justicialista quedó muy por detrás con el 25%, confirmando la fuerte polarización en los comicios. “Este es el triunfo más importante del país, y tiene un nombre: JavierMilei”, expresó Petri al cierre del acto, entre los aplausos de los militantes y funcionarios presentes.

Así quedó la Legislatura mendocina

Cámara de Diputados (48):

29 LLA + CM

10 PJ

7 La Unión Mendocina

1 LLA

1 Mejor Mendoza

Senado (38):