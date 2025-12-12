Cuándo se encenderá el gran pino de Navidad y cómo será el recorrido de Papá Noel en el centro de Mendoza

La Ciudad de Mendoza lanzó su agenda oficial de fin de año con propuestas para toda la familia. Habrá encendido del pino navideño, visitas de Papá Noel, ferias, actividades solidarias y promociones especiales en comercios.

Con la llegada de diciembre, la Ciudad de Mendoza vuelve a convertirse en un gran escenario festivo con una agenda cargada de propuestas para todas las edades. Plazas, calles, espacios culturales y comercios se preparan para recibir un mes marcado por la tradición, la música y el espíritu navideño, con un fuerte impulso al comercio local. Se encenderá el gran pino de Navidad y además Papá Noel estará recorriendo el centro para recibir las cartas de los más pequeños.

Uno de los momentos más esperados será el encendido del pino de Navidad, un clásico para miles de familias mendocinas.

El armado del árbol comenzará el lunes 15 de diciembre, mientras que la ceremonia oficial de encendido tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, en la plaza Independencia, en el marco del programa Ciudad Navideña.

El emblemático espacio se vestirá con los colores típicos de la época y será punto de encuentro para vecinos y turistas.

Recorrido Navideño con Papá Noel: cuándo podés dejar la cartita en el centro mendocino

Otra de las grandes atracciones será la visita de Papá Noel, que recorrerá distintos espacios de la Ciudad para sacarse fotos y recibir cartas de los más pequeños. Estas serán las paradas confirmadas:

13/12 – Sábados Sorprendentes (Pérgola Peatonal Sarmiento) – 12 h

15/12 – Mercado Central – 12 h

6/12 – Las Heras y San Martín – 12 h

17/12 – Pasaje San Martín – 12 h

18/12 – Pan Dulce Solidario – 19 h

19/12 – Pan Dulce Solidario – 12 h

Entre el 18 y el 20 de diciembre, la Peatonal Sarmiento será escenario del tradicional Pan Dulce Solidario, una propuesta que reúne a vecinos, turistas y voluntarios en un gesto de ayuda comunitaria que ya es parte de la identidad navideña de la capital.

El viernes 19, de 18 a 00 horas, se realizará una nueva edición de la Noche de las Librerías, donde los comercios del rubro saldrán a la calle con descuentos, actividades al aire libre y propuestas culturales para disfrutar la literatura desde otro lugar.

Promociones y compras navideñas

En paralelo, el programa Comprá en las Fiestas buscará fortalecer el comercio local entre el 8 de diciembre y el 6 de enero. Quienes realicen compras superiores a $25.000 en los locales adheridos y carguen su ticket podrán participar por tres paquetes turísticos nacionales. El sorteo se realizará el 9 de enero de 2026 y los ganadores se anunciarán en el Instagram de la Municipalidad.