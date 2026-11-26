Alquileres, servicios e impuestos complican la actividad en las principales calles comerciales. Algunos negocios bajaron sus persianas y otros buscan sostenerse con ventas online. Desde la Ciudad reconocen una desaceleración en las nuevas habilitaciones.

Caminar por el centro de Mendoza y encontrar locales con las persianas bajas o carteles de alquiler se volvió una postal cada vez más frecuente. En calles históricamente elegidas por los comerciantes, las vidrieras vacías conviven con negocios que intentan resistir una caída del consumo y costos fijos que hacen cada vez más difícil mantener un punto de venta.

La situación se observa en distintos sectores del microcentro. En calle Espejo, entre San Martín y 9 de Julio, hay comercios cerrados, mientras que sobre la avenida San Martín se contabilizaron tres locales sin actividad en menos de dos cuadras.

Detrás de esta realidad aparecen varios factores: alquileres, servicios, impuestos, cargas sociales y una menor circulación de clientes. Frente a ese escenario, algunos emprendedores optan por abandonar los espacios físicos y concentrar sus ventas en internet, donde pueden reducir gastos de mantenimiento.

Menos clientes y costos que no dejan de subir

Los comerciantes consultados describen un panorama complicado. Aseguran que, aunque todavía hay movimiento, la cantidad de clientes es menor que en años anteriores y que la actividad no logra recuperar el ritmo habitual.

Uno de los testimonios señaló que, después de un repunte durante el Día del Niño, las ventas volvieron a caer. Incluso, sostuvo que para esta época del año solía haber más movimiento en los locales, en la previa de diciembre.

A la menor demanda se suman los gastos necesarios para mantener abierto un negocio. Los alquileres aumentan periódicamente y las facturas de electricidad representan una preocupación adicional, especialmente durante el verano, cuando el uso del aire acondicionado incrementa el consumo.

También mencionaron que las condiciones climáticas pueden influir en la circulación de personas: los días de lluvia y las jornadas de mucho calor suelen reducir la concurrencia al centro.

La competencia de las compras online y los descuentos

Otro cambio que impacta en los comercios tradicionales es la forma en que compran los consumidores. Las plataformas digitales, los cupones y las promociones ofrecen alternativas que compiten con los negocios físicos.

Algunos comerciantes reconocen que los clientes comparan precios por internet y eligen comprar a través de aplicaciones que ofrecen descuentos y entrega a domicilio.

En ese contexto, varios locales comenzaron a incorporar canales digitales para sostener las ventas. Otros directamente decidieron prescindir de un espacio físico y continuar trabajando mediante sus páginas web o redes sociales.

La reconversión aparece como una alternativa para reducir gastos, aunque no todos los negocios cuentan con las mismas posibilidades de adaptarse.

Qué dicen desde la Ciudad sobre los comercios habilitados

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza señalaron que siguen de cerca la situación del sector. Según los datos oficiales, actualmente hay alrededor de 9.000 comercios habilitados en el departamento.

Si bien reconocieron que las vidrieras vacías generan preocupación, indicaron que el balance entre las altas y las bajas de establecimientos se mantiene estable.

Sin embargo, advirtieron que durante los últimos tres meses comenzó a observarse una desaceleración de aproximadamente 5,2% en los pedidos de nuevas habilitaciones. Aunque el porcentaje es moderado, lo interpretan como una señal de la incertidumbre que existe al momento de invertir o iniciar un emprendimiento.

También señalaron que la actividad comercial atraviesa cambios vinculados con la caída del consumo y una menor circulación de personas en algunas zonas del centro. La pérdida de actividad bancaria en determinados sectores es otro de los factores que modificó el movimiento habitual.