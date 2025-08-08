Búsqueda en Las Heras: el Ministerio Público Fiscal solicita colaboración para encontrar a Gustavo Alejandro Torre

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza lanzó una alerta por la averiguación de paradero de Gustavo Alejandro Torre, un hombre de 1,76 metros que fue visto por última vez a fines de mayo en el barrio Espejo, Las Heras.

El Ministerio Público Fiscal lanzó una alerta por la averiguación de paradero de Gustavo Alejandro Torre, un hombre de Las Heras que se encuentra desaparecido desde fines de mayo. La investigación está siendo llevada adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, y se solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Según el comunicado oficial, Torre fue visto por última vez cuando salió del domicilio de un familiar ubicado en el barrio Espejo, en el departamento de Las Heras. Desde ese momento, no se han tenido noticias de su paradero.

De acuerdo a los datos aportados en la causa, Gustavo Alejandro Torre mide aproximadamente 1,76 metros, es de tez blanca y tiene contextura delgada. Su cabello es corto y de color negro, y en ocasiones lleva barba. Un dato distintivo es un tatuaje en el brazo (a la altura del bíceps) con la imagen de una espada y una joven con cuernos.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jogging negro marca Nike, zapatillas deportivas negras y una campera gris tipo rompeviento. También llevaba consigo una mochila gris con naranja, que estaba rota, y una gorra de color negro.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la máxima difusión del caso y pidieron que, en caso de contar con información útil o haber tenido contacto con el ciudadano, se comuniquen de forma inmediata al 911.

La causa se encuentra en curso y continúa bajo investigación, con la intervención de la Oficina Fiscal N.° 2 de Las Heras.