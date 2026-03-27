Buscan intensamente a un joven de 26 años desaparecido en Godoy Cruz

Las autoridades solicitan colaboración urgente para dar con el paradero de Brandon Joel Adrián Ibáñez, un joven de 26 años que fue visto por última vez el pasado 31 de enero a las 2 de la madrugada en el barrio Campo Pappa, en Godoy Cruz.

Según informaron, en el marco de la investigación que se lleva adelante, Ibáñez presenta piel trigueña, cabello castaño oscuro, mide aproximadamente 1,60 metros y es de contextura delgada. Además, tiene dos tatuajes que pueden ayudar a identificarlo: uno con las letras “SD” en el antebrazo y otro con el dibujo de una cruz en una de sus pantorrillas.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto deportivo negro con el logo del Club Godoy Cruz, una remera de color naranja y una gorra negra con el escudo de Argentina bordado en el frente.

Las autoridades piden a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo o si alguien tuvo contacto con el joven, se comunique de manera inmediata al 911.