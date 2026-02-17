Buscan intensamente a un hombre que entró nadando al embalse El Carrizal

Bomberos y personal de Náutica trabajan desde las primeras horas de la mañana en el embalse tras la denuncia de que un hombre de 38 años ingresó al agua para retirar una boya y no logró regresar a la orilla.

Un importante operativo de búsqueda se desplegó en la mañana de este martes en el paredón de El Carrizal, luego de que un hombre de 38 años fuera visto por última vez dentro del embalse.

El hecho se registró cerca de las 6.55, cuando personal policial de la Subcomisaría El Carrizal tomó conocimiento de que un hombre habría ingresado nadando al agua y no regresó a la orilla.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a familiares de la víctima, quienes relataron que observaron una boya de color brillante en el agua y que el hombre se habría metido al embalse con la intención de retirarla. Sin embargo, al intentar regresar, comenzó a pedir auxilio.

De inmediato se dispuso un operativo en la zona. En las tareas trabajan de manera conjunta Bomberos de El Carrizal y personal de Náutica, quienes realizan rastrillajes y maniobras de búsqueda para dar con el paradero del hombre.

Las actuaciones continúan en el lugar, mientras se aguarda información oficial sobre la evolución del operativo.