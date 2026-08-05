Buscan intensamente a un adolescente de 17 años desaparecido en Maipú

Matías Ariel Sosa fue visto por última vez el lunes 4 de agosto en el barrio Buenos Vecinos, en Gutiérrez, departamento de Maipú. La Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional interviene en la búsqueda y solicita que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911.

Las autoridades intensifican la búsqueda de Matías Ariel Sosa, un adolescente de 17 años que permanece desaparecido desde el pasado 4 de agosto, cuando fue visto por última vez en el barrio Buenos Vecinos, ubicado en la localidad de Gutiérrez, en Maipú.

El caso es investigado por la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que difundió las características físicas del joven y pidió la colaboración de toda la comunidad para lograr dar con su paradero.

De acuerdo con la información oficial incorporada al expediente judicial, Matías Ariel Sosa mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y contextura delgada.

Como rasgos particulares, el adolescente lleva el cabello corto, tiene un piercing en la ceja izquierda y utiliza un arito en la oreja izquierda, características que podrían facilitar su identificación.

Al momento de ser visto por última vez, el joven vestía una campera azul con detalles amarillos del Club Boca Juniors, un pantalón negro con detalles celestes y zapatillas negras.

Cómo colaborar con la búsqueda

La Policía de Mendoza y la Fiscalía solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Matías Ariel Sosa o que haya tenido contacto con él se comunique de forma inmediata con el 911.