Buscan desesperadamente a una mujer de 78 años que se perdió en Malargüe

Crece la preocupación en el sur mendocino por la desaparición de Emma Guajardo, una mujer de 78 años que fue vista por última vez el sábado en Malargüe. La adulta mayor, que presenta un principio de Alzheimer, es buscada desde hace más de 72 horas.

La comunidad de Malargüe permanece en vilo por la búsqueda de Emma Guajardo, una vecina de 78 años que desapareció el sábado por la mañana luego de asistir a un almuerzo organizado por las Hermanas de la Caridad, una actividad a la que concurría todos los años.

Según relató su familia, tras finalizar el encuentro la mujer se retiró caminando con la intención de dirigirse a la casa de su hija, ubicada a pocas cuadras del lugar. Sin embargo, nunca llegó a destino y desde entonces no se volvió a tener noticias de ella.

Ante la denuncia radicada alrededor de las 11 del sábado, se desplegó un intenso operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Mendoza y organismos provinciales. En las últimas horas, se sumaron helicópteros, drones y patrullajes en distintas zonas del departamento.

Inicialmente, la búsqueda se concentró en áreas cercanas al río Malargüe, ubicado a unos 12 kilómetros al sur del lugar donde fue vista por última vez. Sin embargo, nuevos testimonios de vecinos y el análisis de cámaras de seguridad llevaron a modificar la estrategia.

Las autoridades indicaron que algunas personas habrían visto a la mujer caminando hacia el sector oeste, en inmediaciones del predio donde se realizó el almuerzo. Por este motivo, este lunes se intensificaron los rastrillajes en esa zona y se dispuso incluso el corte de agua de un canal de riego para poder inspeccionarlo en profundidad.

La familia explicó que Emma Guajardo padece un principio de Alzheimer, aunque no en estado avanzado, lo que abre la posibilidad de que se haya desorientado y continuado su marcha hacia zonas rurales o incluso hacia la ruta, intentando pedir ayuda.

A más de tres días de la desaparición, los 11 hijos de la mujer participan activamente del operativo junto a las fuerzas de seguridad y solicitan la colaboración de toda la población. Cualquier persona que tenga información o crea haber visto a la mujer debe comunicarse de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana.