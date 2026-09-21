Buscan desesperadamente a una adolescente de 15 años que fue vista por última vez en Lavalle

Jazmín Tatiana Ruz Carvajal, de 15 años, fue vista por última vez durante la tarde del domingo 20 de septiembre en el barrio Dorrego Sur, en Lavalle. La adolescente reside en un hogar de San Martín y los fines de semana suele trasladarse al domicilio de su madre.

La búsqueda de Jazmín Tatiana Ruz Carvajal, de 15 años, mantiene en alerta a las autoridades de Mendoza. La adolescente fue vista por última vez durante la tarde del domingo 20 de septiembre, en el barrio Dorrego Sur, Lavalle.

De acuerdo con la información incorporada al expediente que investiga su paradero, Jazmín reside habitualmente en un hogar ubicado en el departamento de San Martín. Durante los fines de semana, se traslada al domicilio de su progenitora.

Desde que se perdió el contacto con ella, se activaron las actuaciones correspondientes para intentar determinar dónde se encuentra y lograr su pronta localización.

Cómo es Jazmín y qué ropa llevaba

Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron una descripción de sus características físicas. Jazmín mide aproximadamente 1,47 metros, tiene contextura robusta y tez trigueña. Su cabello es rojizo, corto y con flequillo.

Entre sus rasgos distintivos se encuentran un piercing en la nariz y otro en el labio. Además, tiene tatuados los nombres “BIANCA” y “SANTINO”, uno en cada brazo.

Al momento de ser vista por última vez, llevaba una campera gris con capucha, pantalón negro con franjas rosadas a los costados y zapatillas moradas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para avanzar con la búsqueda de la adolescente en Lavalle.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Jazmín, que la haya visto después del domingo 20 de septiembre o que haya tenido contacto con ella debe comunicarse de manera urgente al 911.

Desde la investigación remarcaron la importancia de informar cualquier dato que pueda contribuir a establecer dónde se encuentra la adolescente, incluso si parece una información menor.