Buscan desesperadamente a un joven que fue visto por última vez en el centro de Mendoza

El Ministerio Público Fiscal activó un pedido de averiguación de paradero para dar con un hombre de 38 años, cuyo entorno perdió contacto este jueves por la mañana en Ciudad.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza, a través de la Oficina Fiscal N°1 – Capital, lanzó un pedido urgente de averiguación de paradero para localizar a Gabriel Damián Luna Vila, un joven de 38 años que fue visto por última vez en el centro de Mendoza.

Según el comunicado oficial, el hombre fue observado por última vez en horas de la mañana de este jueves 8 de enero de 2026, en calle Olascoaga, en Ciudad, momento a partir del cual su entorno perdió todo tipo de contacto, lo que generó una profunda preocupación entre familiares y allegados.

De acuerdo a la información aportada por sus familiares, Gabriel Damián Luna Vila mide aproximadamente 1,70 metros, tiene contextura mediana, tez blanca, cabello corto y barba tipo candado. Además, posee un tatuaje tribal en el brazo derecho, un dato clave para su identificación.

Al momento de ser visto por última vez, vestía un pantalón corto azul y zapatillas verdes.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información, haya tenido contacto reciente con él o conozca datos que ayuden a dar con su paradero, debe comunicarse de manera inmediata al 911.