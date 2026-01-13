Buscan desesperadamente a un joven de san Luis y piden su difusión en Mendoza

Federico Liendo, de 20 años, es buscado intensamente desde el 30 de diciembre en San Luis y, ante la falta de novedades, el Ministerio de Seguridad pidió ampliar la difusión del caso en Mendoza.

Un joven de 20 años es intensamente buscado en San Luis desde fines de diciembre y, ante la falta de novedades, las autoridades pidieron ampliar la difusión del caso en Mendoza para intentar dar con su paradero. La denuncia fue realizada por su madre y la búsqueda se encuentra activa desde hace varios días.

Según informó la Comisaría Seccional 4ª de la ciudad de San Luis, se trata de Federico Liendo, quien se ausentó de su domicilio el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 9 de la mañana, y desde entonces no volvió a comunicarse con su familia.

Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de personas y se difundieron sus datos personales con el objetivo de sumar colaboración de la comunidad. En ese marco, el Ministerio de Seguridad de San Luis solicitó apoyo a los medios y fuerzas de seguridad mendocinas para extender la búsqueda a esta provincia.

De acuerdo con la descripción oficial, Federico Liendo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello corto rubio oscuro y barba. Al momento de su desaparición vestía un pantalón gris tipo jogging, una campera camuflada y zapatillas negras Nike, datos que podrían resultar claves para su identificación.

Desde la Policía de San Luis solicitaron que cualquier información que permita aportar a la investigación sea comunicada de manera inmediata al 911 o a la dependencia policial más cercana, con el fin de avanzar en la búsqueda y brindar respuestas a la familia.