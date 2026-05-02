Buscan desesperadamente a un hombre que desapareció en General Alvear

La Justicia pide colaboración urgente para encontrar a Damasio Emanuel Chinori, desaparecido hace tres días en General Alvear.

La Unidad Fiscal de General Alvear activó un pedido de búsqueda para dar con el paradero de Damasio Emanuel Chinori, un hombre que fue visto por última vez el pasado miércoles 30 de abril, cerca de las 13 horas.

Según informaron fuentes judiciales, el hombre desapareció en General Alvear y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para poder encontrarlo.

Al momento de su desaparición, vestía un jean azul, suéter celeste, gorra azul, zapatillas tipo lona negras y una camisa a cuadros. Además, llevaba una mochila negra.

En cuanto a sus características físicas, mide aproximadamente 1,75 metros de altura, tiene ojos marrones oscuros, cabello corto con canas, contextura robusta y tez trigueña.

Desde la fiscalía indicaron que cualquier persona que pueda aportar información relevante debe comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.