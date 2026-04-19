Buscan desesperadamente a un hombre de 51 años que desapareció en Godoy Cruz

Tiene 51 años y fue visto por última vez hace varios días. La Justicia y su familia piden ayuda urgente para encontrarlo.

El Ministerio Público Fiscal difundió un pedido de averiguación de paradero para Francisco José Vicens, de 51 años, quien fue visto por última vez el 14 de abril en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio Pablo VI, en Godoy Cruz.

Según se informó, el hombre vive con su madre y ese día salió de su casa como lo hacía habitualmente, pero no regresó. Desde entonces no se tiene ningún tipo de contacto ni información sobre su paradero.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que Vicens no se llevó sus pertenencias personales, como el celular ni la documentación.

En cuanto a sus características físicas, mide aproximadamente 1,73 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene barba. No hay precisiones sobre la ropa que llevaba al momento de su desaparición.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Desde el organismo y su familia solicitaron la colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al 911 o a los teléfonos 2617011646 (Javier Vicens) y 2616142141 / 2615059914.