Buscan desesperadamente a un hombre de 33 años que fue visto por última vez en Las Heras

Guillermo Ezequiel Muñoz Alegre, de 33 años, es buscado en Mendoza luego de que se perdiera el contacto con él. Fue visto por última vez el 30 de agosto, cuando salió de su domicilio en Las Heras.

El Ministerio Público Fiscal informó la búsqueda de Guillermo Ezequiel Muñoz Alegre, de 33. El hombre fue visto por última vez el pasado 30 de agosto alrededor de las 11, cuando salió de su vivienda ubicada en el departamento de Las Heras y desde ese momento su familia no ha tenido noticias de él.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente de búsqueda, Guillermo mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura delgada y tez blanca.

Entre sus características físicas se detalló que tiene ojos marrones y cabello rubio oscuro.

Además, posee varios tatuajes que pueden ayudar a identificarlo. Tiene uno en el cuello con el nombre “Julia”, tatuajes en ambos brazos y otro en el pecho, donde lleva dibujadas dos estrellas.

Al momento de su desaparición, Guillermo vestía una remera gris y negra y un jean azul.

Las autoridades remarcaron la importancia de que cualquier persona que crea haberlo visto pueda aportar información, incluso si considera que el dato puede parecer menor.

La investigación continúa para determinar dónde se encuentra Guillermo Ezequiel Muñoz Alegre y establecer las circunstancias de su desaparición.

Desde las autoridades solicitaron que quienes tengan algún dato sobre su posible paradero, hayan tenido contacto con él o puedan aportar información útil para la búsqueda se comuniquen de manera inmediata al 911.