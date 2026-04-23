Buscan a una mujer de 45 años que desapareció en Maipú

La Justicia solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de María Cecilia Tunez desaparecida desde la madrugada del lunes.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de María Cecilia Tunez, de 45 años, quien fue vista por última vez el pasado lunes 20 de abril durante la madrugada en la localidad de San Roque, Maipú, cuando se retiró de su domicilio.

De acuerdo con la información consignada en el expediente de búsqueda, la mujer presenta las siguientes características físicas: mide aproximadamente 1,75 metros, tiene una contextura media, tez blanca y cabello castaño oscuro, con rizos, que suele llevar largo hasta los hombros.

Hasta el momento, no se han aportado datos sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Ante esta situación, se solicita a la población difundir esta información por todos los medios posibles. Cualquier persona que pueda brindar datos que contribuyan a dar con su paradero, o que haya tenido contacto con ella, debe comunicarse de manera urgente al 911.

La colaboración de la comunidad resulta fundamental en este tipo de casos para acelerar su localización.