Buscan a una mujer de 39 años que fue vista por última vez tomando un colectivo en la Terminal de Mendoza

La Justicia solicita la colaboración de la comunidad para dar con Agustina Rodríguez Martínez, de 39 años, vista por última vez el 11 de enero cuando viajó desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza hacia Bahía Blanca. Ante cualquier información, piden comunicarse de urgencia al 911.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Agustina Rodríguez Martínez, de 39 años, quien se encuentra desaparecida desde el 11 de enero.

Según la información oficial, la mujer fue vista por última vez en horas de la tarde, cuando habría tomado un colectivo desde la Terminal de Ómnibus de la Provincia de Mendoza con destino a la ciudad de Bahía Blanca. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su ubicación.

De acuerdo a los datos aportados en el expediente, Agustina presenta las siguientes características físicas: tez morocha, contextura delgada, aproximadamente 1,60 metros de estatura, cabello corto y oscuro.

En la búsqueda interviene la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que continúa con las medidas investigativas para establecer su paradero.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitan difundir la información y la fotografía de la mujer. Ante cualquier dato que pueda resultar útil o si alguien tiene contacto con ella, se pide comunicarse de manera urgente al 911.