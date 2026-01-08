Buscan a una joven de 17 años que fue vista por última vez en Maipú

La adolescente fue vista por última vez el miércoles por la mañana en el barrio Corazón de Jesús, en Gutiérrez. La Justicia solicita colaboración urgente de la comunidad para dar con su paradero.

La Justicia de Mendoza activó un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Camila Elizabeth Castro, una joven de 17 años que se encuentra desaparecida desde la mañana de este miércoles 7 de enero en el departamento de Maipú.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la menor fue vista por última vez alrededor de las 10:30 en el barrio Corazón de Jesús, ubicado en la localidad de Gutiérrez, y desde ese momento su familia perdió todo tipo de contacto con ella.

De acuerdo a los datos incorporados al expediente de averiguación de paradero, Camila Elizabeth Castro mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y tiene piel trigueña. Sus ojos son marrones y su cabello negro, largo y lacio.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía ojotas Adidas azules con rayas blancas, un pantalón corto negro marca Adidas y una remera negra.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la difusión de la información y la fotografía de la joven a través de todos los medios disponibles, con el objetivo de acelerar su localización.

Asimismo, pidieron a la población que ante cualquier dato que permita aportar información sobre su paradero, se comunique de manera inmediata y urgente al 911.