Buscan a un joven de 30 años que se lo vio por última vez en El Bermejo

La Justicia solicita colaboración para encontrar a un joven de 30 años que fue visto por última vez el 13 de enero en Bermejo y pide que ante cualquier dato se dé aviso inmediato al 911.

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cristian Claudio Barrera, un joven de 30 años que es intensamente buscado en Guaymallén.

Según el comunicado oficial emitido por la Oficina Fiscal 2, Barrera fue visto por última vez el 13 de enero de 2026, alrededor de las 9.30, en la localidad de El Bermejo. Desde entonces, no se ha logrado establecer contacto ni conocer su ubicación actual.

De acuerdo a la información incorporada en el expediente, Cristian Claudio Barrera mide 1,74 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello corto castaño oscuro y presenta varios tatuajes como rasgos distintivos: un Ave Fénix en el hombro izquierdo, una cinta de película cerca del codo derecho y el nombre “Norma” tatuado en el pecho. Además, utiliza un aro tipo argolla con forma de cruz.

Al momento de su desaparición vestía una remera musculosa rosada, pantalón corto negro y zapatillas grises.

En la investigación interviene la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que encabeza las tareas para dar con su paradero. Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron el pedido a la población para que, ante cualquier información que pueda resultar útil o si alguien logra establecer contacto con el joven, se comunique de manera urgente al 911.

La colaboración ciudadana es considerada clave para avanzar en la búsqueda.