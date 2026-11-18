La Policía y Bomberos desplegaron un operativo de búsqueda a la altura de la Rotonda del Avión, en Guaymallén. Las tareas fueron suspendidas durante la noche por falta de visibilidad y se reanudaron este miércoles por la mañana.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó en el canal Cacique Guaymallén luego de que un llamado a la línea de Emergencias alertara sobre un hombre que habría caído al cauce y era arrastrado por la corriente. El procedimiento se realizó a la altura de la Rotonda del Avión, hacia el norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 del martes e intervino personal de la Comisaría 36, Bomberos y equipos VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).

Según la información policial, un empleado municipal manifestó que había observado a un hombre correr hacia el canal. Posteriormente, unos menores que circulaban en bicicleta le advirtieron que el sujeto estaba siendo arrastrado por el agua.

A partir de ese aviso, se inició un operativo de búsqueda en el cauce y sus alrededores. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona, en las que se observó a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las imágenes no permitieron confirmar que se hubiera arrojado al agua.

Una mujer denunció la desaparición de su hermano

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentó una mujer que manifestó estar buscando a su hermano desde las 18. La mujer aportó características físicas y de vestimenta que coincidían con las del hombre registrado por las cámaras de seguridad.

Ante la falta de certezas sobre la identidad de la persona y las circunstancias del hecho, la Oficina Fiscal dispuso el traslado de la mujer para formalizar una denuncia por paradero.

Cuándo se reanudó la búsqueda

Por razones de seguridad, la escasa visibilidad y las condiciones del lugar, las autoridades resolvieron suspender las tareas durante la noche.

El operativo fue dispuesto para reanudarse a las 8 de este miércoles, con intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID), para intentar establecer qué ocurrió con el hombre de 34 años.