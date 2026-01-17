Buscan a un hombre que desapareció de Maipú el 15 de enero

Se trata de Ezequiel Pellegrini, de 28 años, cuya desaparición fue denunciada por su familia. Fue visto por ultima vez en la zona de Viviendas Crecer. Desde ese momento, no responde llamadas ni mensajes y no registra actividad en redes sociales.

La familia de Ezequiel Pellegrini, de 28 años, solicita colaboración para dar con su paradero luego de que se perdiera contacto con él el pasado 15 de enero, cerca de las 20 horas, en el departamento de Maipú.

Según detallaron sus allegados, la última ubicación conocida fue en la zona de Viviendas Crecer, desde donde se habría trasladado hacia la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento no responde llamadas ni mensajes y tampoco registra actividad en redes sociales.

Al momento de ser visto por última vez, Ezequiel vestía camisa blanca, pantalón negro y zapatillas negras, indumentaria que coincide con la imagen difundida por su entorno.

Ante cualquier dato que pueda contribuir, la familia solicita comunicarse de inmediato al 2622 53-0087 o dar aviso a la autoridad policial más cercana.