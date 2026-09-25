Buscan a un andinista bonaerense que desapareció en Vallecitos: salió hacia un cerro de 4.850 metros y no regresó

El hombre de 48 años, es oriundo de Buenos Aires y estudia en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking de Mendoza. Ingresó el domingo a la zona de Vallecitos para realizar una travesía en solitario y tenía previsto ascender el cerro Franke. Su camioneta quedó en la base y los equipos de rescate todavía no lograron encontrarlo.

La búsqueda de un andinista desaparecido en Vallecitos mantiene en alerta a los equipos de rescate de Mendoza. Se trata de E.S., un hombre de 48 años oriundo de Buenos Aires, quien ingresó el domingo a la zona, para realizar una travesía en solitario. Su objetivo era avanzar por la Quebrada de La Angostura, pasar por la canaleta Alma de Diamante y ascender el Cerro Franke, de aproximadamente 4.850 metros de altura. Desde entonces no volvió a establecer contacto y su camioneta permanece estacionada en el sector de ingreso.

La Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) desplegó distintos equipos para intentar reconstruir el recorrido que pudo haber realizado y localizarlo. Hasta el momento, los rastrillajes no dieron resultados positivos y las condiciones meteorológicas en alta montaña, con viento, bajas temperaturas, nieve y poca visibilidad, dificultan el operativo.

La preocupación comenzó después de que E.S. no se presentara a una actividad de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT).

El hombre es alumno de segundo año de la institución y había informado que realizaría una travesía en solitario durante el domingo.

La principal pista apareció cuando un guía advirtió que la camioneta del andinista continuaba estacionada en la zona de Vallecitos. Posteriormente, un profesor de la escuela comunicó la situación a la Policía y se activó el protocolo de búsqueda.

Desde ese momento, los investigadores y rescatistas comenzaron a analizar los posibles recorridos que pudo haber tomado.

Qué recorrido tenía previsto hacer

Según la información aportada a los investigadores, el andinista tenía planificado ingresar por la Quebrada de La Angostura.

Desde allí debía continuar hacia la canaleta conocida como Alma de Diamante, para luego intentar el ascenso al cerro Franke, una cumbre que alcanza aproximadamente los 4.850 metros sobre el nivel del mar.

La planificación contemplaba posteriormente iniciar el descenso. Sin embargo, hasta ahora no existe información que permita confirmar si E.S. alcanzó el cerro, hasta qué punto avanzó o si pudo haber tomado otro recorrido.

Durante el operativo, la Patrulla de Rescate de Mendoza desplegó dos equipos para recorrer distintos sectores de la montaña. Uno de los grupos avanzó desde el lugar donde estaba estacionada la camioneta en dirección a Alma de Diamante.

El segundo equipo recorrió la ruta normal de ascenso al cerro Franke, teniendo en cuenta que podría haber utilizado ese camino tanto para subir como para regresar.

Los rastrillajes se extendieron durante varias horas y abarcaron diferentes senderos y quebradas de Vallecitos. Hasta el momento, los rescatistas no encontraron al hombre ni elementos que permitan establecer con precisión cuál fue su último punto conocido.

El mal tiempo complica el operativo en alta montaña

Uno de los principales obstáculos para la búsqueda en Vallecitos son las condiciones meteorológicas.

Los equipos deben trabajar con fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas, nevadas y poca visibilidad, factores que dificultan el desplazamiento y reducen la posibilidad de encontrar huellas o indicios.

Además, las condiciones obligan a extremar las medidas de seguridad para los propios rescatistas, debido a las características del terreno y la altura.

Por este motivo, el operativo se desarrolla de manera sectorizada y queda condicionado a la evolución del tiempo.