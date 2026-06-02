Bullrich confirmó que ofreció su renuncia al bloque de la Libertad Avanza

La senadora nacional se refirió a la polémica que generó su postura sobre el pliego de una jueza cuestionada por el oficialismo. Desde Mendoza, negó una interna en La Libertad Avanza, confirmó que ofreció su renuncia a la conducción del bloque y explicó los motivos de su decisión.

En medio de una fuerte repercusión política dentro de La Libertad Avanza, la senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei luego de expresar diferencias respecto a una decisión impulsada por el oficialismo en el Senado. La dirigente llegó este martes a Mendoza para participar de un importante encuentro sobre ciberseguridad y, al ser consultada por la prensa, aclaró que su postura no responde a una interna partidaria sino a una cuestión de principios.

“Lo que existe es una objeción de conciencia de mi parte”, afirmó Bullrich al explicar por qué decidió no acompañar una iniciativa vinculada al pliego de una magistrada cuya designación quedó en el centro de la controversia.

Por qué Bullrich ofreció su renuncia

La tensión surgió luego de que la legisladora anticipara que no respaldará el retiro del pliego de una jueza federal promovido por sectores cercanos al Gobierno nacional. Según explicó, antes de hacer pública su posición mantuvo una conversación con el presidente Javier Milei para informarle personalmente su decisión.

“Cuando una persona considera que debe expresar una posición distinta a la del Presidente, corresponde poner su renuncia a disposición”, señaló. No obstante, Bullrich aclaró que el mandatario no dio relevancia a ese gesto y que la conversación continuó con normalidad.

Desde Mendoza, la exministra de Seguridad buscó desactivar las versiones sobre una posible fractura dentro del espacio libertario. La dirigente remarcó que las diferencias de opinión pueden existir dentro de una fuerza política amplia y que eso no implica una disputa interna.

“Hay una divergencia sobre un tema puntual, pero no una interna”, sostuvo. Además, destacó que mantiene su compromiso político con el proyecto encabezado por Javier Milei y aseguró que seguirá acompañando la gestión nacional.

Durante su paso por la provincia, Bullrich también fue consultada sobre el escenario electoral de los próximos años y ratificó su respaldo al Presidente. La senadora aseguró que trabajará para acompañar una eventual candidatura de Javier Milei en 2027 y descartó cualquier especulación sobre proyectos políticos personales por fuera del oficialismo.

La visita de Bullrich a Mendoza

La dirigente participó de la White Hat Conference 2026, uno de los principales encuentros de América Latina vinculados a la ciberseguridad, la investigación digital y la prevención del ciberdelito.

En el evento compartió actividades con referentes nacionales y provinciales, entre ellos el diputado nacional Luis Petri y la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado.