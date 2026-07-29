Brutal asalto en Godoy Cruz: atacaron con agua hirviendo a una policía y a un vigilador para robarles el arma reglamentaria

Un violento episodio de inseguridad conmocionó a Godoy Cruz durante la madrugada de este miércoles. Dos delincuentes armados irrumpieron en el Club Municipal, ubicado frente al Parque San Vicente, donde atacaron brutalmente a una efectivo de la Policía de Mendoza y a un vigilador privado que prestaban servicio en el predio.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.20. Según la reconstrucción de la investigación, uno de los asaltantes portaba un cuchillo y el otro un arma de fuego. Ambos redujeron a las víctimas mediante golpes, las maniataron, las amordazaron y les arrojaron agua hirviendo para impedir cualquier tipo de resistencia.

Les robaron el arma reglamentaria y otras pertenencias

Tras someter a las víctimas, los delincuentes se llevaron varios elementos de importancia, entre ellos:

La pistola reglamentaria de la efectivo policial.

El chaleco antibalas con su placa identificatoria.

El celular y el sello policial.

Las llaves de la motocicleta oficial.

La motocicleta utilizada por la policía.

El teléfono celular, cargador, tarjeta de colectivo y otras pertenencias del vigilador privado.

De acuerdo con la información preliminar, antes de escapar los asaltantes incluso arrojaron una motocicleta sobre las víctimas con el objetivo de provocarles lesiones y evitar que pudieran perseguirlos.

La policía logró pedir ayuda

Una vez que consiguió liberarse por sus propios medios, la efectivo policial saltó un muro del predio y se dirigió hasta la Comisaría Séptima para denunciar lo ocurrido. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo policial.

La investigación también busca determinar cómo ingresaron y escaparon los delincuentes, ya que el acceso al predio permanecía cerrado con un candado, el cual incluso debió ser cortado por los efectivos para ingresar durante las actuaciones.

Tres detenidos y elementos recuperados

Como resultado del operativo, la Policía de Mendoza detuvo a tres personas y logró recuperar el arma reglamentaria junto con otros objetos robados. Los elementos fueron encontrados a pocos metros del lugar del ataque.

Dos de los detenidos fueron señalados como los presuntos autores materiales del asalto. Se trata de un hombre de 28 años con antecedentes por robo simple y otro de 39 años con antecedentes por robo agravado, robo simple, hurto, lesiones, daños, desobediencia e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El tercer detenido no habría participado directamente del asalto, aunque quedó vinculado a la investigación. Según informaron fuentes policiales, posee antecedentes por homicidio, robo agravado, tentativa de robo, lesiones, amenazas, tenencia ilegal de arma e infracción a la Ley 23.737.

Los investigadores continúan trabajando para esclarecer si los sospechosos contaban con información previa sobre el lugar, cómo lograron ingresar al predio y cuál era el verdadero objetivo del robo del arma reglamentaria.

Mientras tanto, tanto la efectivo policial como el vigilador privado recibieron asistencia médica tras las graves lesiones sufridas durante el violento ataque.