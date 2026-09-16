Brote de gastroenteritis en una escuela de Mendoza: confirmaron el virus que lo causó y explicaron por qué se transmite tan rápido

Más de 200 alumnos de escuelas de Lavalle presentaron vómitos, diarrea y otros síntomas gastrointestinales. El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó que el brote fue provocado por norovirus, un virus altamente contagioso que encuentra en escuelas y jardines un ámbito propicio para propagarse.

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó que el brote de gastroenteritis registrado en escuelas de Lavalle fue causado por norovirus, un virus gastrointestinal altamente contagioso. Más de 200 alumnos presentaron vómitos, diarrea y otros síntomas. La situación generó preocupación durante los últimos días y llevó a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales en los establecimientos afectados. Mientras tanto, el hospital Domingo Sicoli quedó a cargo de la atención de las personas que presentaron síntomas.

El brote comenzó a generar preocupación después de que numerosos alumnos de establecimientos educativos de Lavalle presentaran vómitos, diarrea y malestar gastrointestinal.

Entre las escuelas afectadas se encuentran Galo y Juan Domingo Perón, donde se registraron alrededor de 200 estudiantes con síntomas. La situación también alcanzó a integrantes de la comunidad educativa y familiares de los chicos.

Según explicó Falaschi, hubo alumnos afectados de distintos grados, además de docentes y familiares, algo que puede ocurrir debido al elevado nivel de contagiosidad del virus.

Los primeros reportes se habían registrado durante los días previos y la mayor cantidad de casos se concentró hacia el final de la semana.

Ante la situación, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos involucrados y estableció la continuidad de las actividades de manera virtual.

Qué es el norovirus y qué síntomas provoca

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda y puede provocar cuadros que comienzan de manera repentina.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Vómitos .

. Diarrea acuosa o líquida .

. Dolor o calambres abdominales .

. Náuseas.

Malestar general.

Febrícula.

Dolor muscular.

El período de incubación suele ubicarse entre 12 y 48 horas después del contagio. En la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre uno y tres días y las personas evolucionan favorablemente.

Sin embargo, los niños pequeños y los adultos mayores pueden presentar un mayor riesgo de deshidratación, especialmente cuando los vómitos y la diarrea son intensos.

Por qué el norovirus se transmite tan rápido en las escuelas

Una de las características principales del norovirus es su elevada capacidad de transmisión. La directora de Epidemiología explicó que el mecanismo fundamental es la transmisión fecal-oral, aunque también puede producirse mediante el contacto directo con una persona infectada o a través de manos, superficies y objetos contaminados.

Por ejemplo, una persona puede contaminar sus manos después de utilizar el baño o cambiar un pañal y luego tocar objetos que otras personas manipulan.

También existe un riesgo de transmisión durante los episodios de vómitos, ya que las partículas pueden contaminar superficies cercanas y facilitar la propagación del virus.

Esta característica explica por qué los ámbitos escolares y los jardines de infantes pueden convertirse en espacios propicios para la aparición y expansión de brotes: hay muchas personas compartiendo aulas, baños, objetos y espacios cerrados durante varias horas.

Cuánto tiempo puede contagiar una persona con norovirus

Otro aspecto que dificulta el control de los brotes es que una persona puede continuar eliminando el virus incluso después de sentirse recuperada.

La excreción del norovirus en las heces puede prolongarse durante un período posterior a la desaparición de los síntomas. Además, algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas y aun así transmitir el virus.

Por este motivo, las medidas de higiene son fundamentales incluso cuando la persona ya se encuentra mejor.

El alcohol en gel no elimina el norovirus

Uno de los puntos destacados por las autoridades sanitarias es la importancia de utilizar el método adecuado para higienizar las manos.

Falaschi remarcó que el alcohol en gel no mata el norovirus, por lo que la principal recomendación es realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón.

Esta medida debe realizarse especialmente:

Después de ir al baño.

Después de cambiar pañales.

Después de limpiar vómitos o materia fecal.

Antes de comer.

Antes de preparar alimentos.

También es importante evitar concurrir a la escuela mientras se presentan síntomas, para reducir las posibilidades de transmitir la infección a otras personas.

Qué hacer ante síntomas de gastroenteritis

Ante la aparición de vómitos, diarrea, dolor abdominal o malestar general, es importante prestar especial atención a la hidratación.

La mayoría de los cuadros provocados por norovirus evoluciona favorablemente en pocos días. Sin embargo, los vómitos y la diarrea pueden provocar una pérdida importante de líquidos, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.

La aparición de signos compatibles con deshidratación requiere especial atención y evaluación médica.