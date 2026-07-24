Bomberos voluntarios de Mendoza reclaman el envío de fondos nacionales y advierten que peligra el funcionamiento de los cuarteles

Los bomberos voluntarios realizaron un sirenazo en todo el país para exigir que el Gobierno nacional transfiera los fondos previstos por ley. Aseguran que muchos cuarteles aún no recibieron el financiamiento correspondiente y denuncian que también se incumple una normativa provincial en Mendoza.

Las sirenas de los bomberos voluntarios sonaron este viernes a las 9 de la mañana en distintos puntos de Argentina. No fue por un incendio ni por una emergencia, sino como parte de una protesta nacional para reclamar el envío de los recursos económicos que, aseguran, el Gobierno nacional aún no distribuyó pese a estar establecidos por ley. En Mendoza, varios cuarteles se sumaron a la medida para advertir que la demora afecta la compra de equipamiento, herramientas e indumentaria indispensable para prestar servicio.

Los bomberos remarcaron que el dinero que reclaman no constituye un subsidio, sino fondos que provienen de un porcentaje del seguro automotor y que deben ser distribuidos entre las asociaciones habilitadas.

El reclamo tiene como eje la Ley Nacional 25.054, que establece que el 1,5% de lo recaudado por los seguros de vehículos debe destinarse al funcionamiento del sistema nacional de bomberos voluntarios.

Según explicaron desde las asociaciones, esos recursos son retenidos por el Estado nacional, que luego debe distribuirlos entre los cuarteles que cumplen con los requisitos administrativos y operativos exigidos por la normativa.

Sin embargo, denuncian que durante este año la transferencia de esos fondos no se concretó en tiempo y forma. Incluso aseguran que solamente una parte de los cuarteles del país logró recibir el financiamiento correspondiente, mientras el resto continúa esperando una respuesta.

“Nuestros equipos tienen costos en dólares y necesitamos esos recursos para seguir funcionando. No estamos pidiendo un subsidio, sino dinero que por ley nos corresponde”, expresaron durante la protesta.

En Mendoza también denuncian el incumplimiento de una ley provincial

Además de la situación nacional, los bomberos voluntarios mendocinos sostienen que existe otra deuda pendiente. Se trata de la Ley Provincial 7.679, que establece que una parte del presupuesto destinado a la Policía de Mendoza debe ser distribuida entre la Federación de Bomberos Voluntarios para fortalecer el funcionamiento de los distintos cuarteles.

De acuerdo con los referentes del sector, ese mecanismo de financiamiento tampoco se cumple desde hace varios años, por lo que muchas asociaciones deben sostenerse con recursos propios y con el acompañamiento de la comunidad.

Los bomberos explican que el financiamiento se utiliza exclusivamente para adquirir elementos esenciales para el trabajo cotidiano, como equipos de protección personal, herramientas de rescate, materiales de intervención y equipamiento para combatir incendios.

Aclaran que todos los integrantes prestan servicio de manera voluntaria y que ninguno percibe un salario por esa tarea. Por eso, la falta de recursos termina afectando directamente la capacidad operativa de los cuarteles.

“Cada bombero tiene su trabajo y su familia. Nosotros brindamos este servicio por vocación, pero necesitamos contar con los elementos adecuados para poder asistir a la comunidad”, señalaron.

Muchos cuarteles sobreviven gracias a rifas y donaciones

Ante la incertidumbre por la llegada de los fondos, numerosas asociaciones recurren a rifas, campañas solidarias y donaciones de vecinos o empresas para afrontar gastos básicos y mantener el funcionamiento diario.

Desde los cuarteles advirtieron que esta situación no puede sostenerse indefinidamente y remarcaron que el reclamo busca garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial en numerosas localidades del país.

El sirenazo realizado este viernes tuvo justamente ese objetivo: visibilizar una problemática que afecta a cientos de cuarteles y pedir que tanto el Gobierno nacional como la Provincia cumplan con las leyes vigentes para asegurar el financiamiento del sistema de bomberos voluntarios.