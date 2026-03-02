Bomberos rescataron a un conductor atrapado tras un accidente en Maipú

El operativo de rescate demandó la intervención de bomberos del Cuartel Central, Bomberos voluntarios de Maipú y personal policial, quienes trabajaron con herramientas hidráulicas para liberar al conductor atrapado.

Un grave accidente vial se registró en la madrugada en Maipú, cuando dos vehículos colisionaron en la intersección de calle Roma e Irigoyen. Producto del impacto, un Renault 9 terminó dentro de un zanjón y su conductor quedó atrapado en el interior del habitáculo, con sus piernas presionadas por la estructura del automóvil.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:25 horas, cuando vecinos alertaron a la línea de emergencias sobre la colisión entre el Renault 9, conducido por un hombre de 48 años, y un Renault Clio. De inmediato, personal policial y Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios de Maipú se desplazaron al lugar para asistir a los involucrados.

El rescate del conductor atrapado demandó varios minutos de trabajo coordinado entre los equipos de emergencia. Una vez liberado, fue asistido por personal del servicio de salud, que diagnosticó politraumatismos por accidente vial y dispuso su traslado al Hospital Central.

En tanto, al conductor del Renault Clio se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Según la ampliación del parte policial, el Clio circulaba por calle Roma en dirección este-oeste, mientras que el Renault 9 lo hacía por calle Irigoyen en sentido norte-sur.

Un bombero que participó del operativo señaló: “El conductor estaba atrapado y con fuertes dolores en las piernas. Se trabajó con herramientas hidráulicas para poder liberarlo sin agravar sus lesiones”. La declaración refleja la complejidad del procedimiento y la rapidez con la que actuaron los equipos de rescate.

Vecinos de la zona destacaron la labor de los bomberos y la policía. “Fue impresionante ver cómo trabajaban para sacarlo. La situación era desesperante, pero actuaron con mucha profesionalidad”, relató un testigo que presenció el operativo.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción intervino en el caso para determinar las responsabilidades del accidente y avanzar con las actuaciones correspondientes.