Bombazo en el fútbol mendocino: Enzo Pérez vuelve a Deportivo Maipú

El histórico mediocampista mendocino rescindió su contrato con Argentinos Juniors y está a un paso de concretar el regreso al club donde se formó. A sus 40 años, cumplirá la promesa de retirarse con la camiseta del Deportivo Maipú.

El fútbol mendocino está a horas de vivir uno de los regresos más importantes de su historia. Enzo Pérez está muy cerca de convertirse nuevamente en jugador de Deportivo Maipú, el club donde dio sus primeros pasos, tras desvincularse de Argentinos Juniors. El experimentado volante regresará a Mendoza para disputar la Primera Nacional y cerrar una carrera repleta de títulos y éxitos en el fútbol argentino e internacional.

Enzo Pérez vuelve a Deportivo Maipú tras rescindir con Argentinos Juniors

El regreso de Enzo Pérez quedó prácticamente encaminado luego de que el mediocampista acordara la rescisión de su vínculo con Argentinos Juniors, club en el que tuvo poca continuidad durante el primer semestre de 2026.

Ahora, el futbolista trabaja en los últimos detalles personales y logísticos para instalarse nuevamente en Mendoza y firmar su contrato con Deportivo Maipú, institución en la que siempre expresó su deseo de retirarse. Desde el entorno del club esperan oficializar la incorporación en los próximos días.

El regreso de Enzo Pérez no sorprende a quienes siguieron su carrera. Desde hace varios años, el volante manifestó públicamente que su intención era finalizar su trayectoria profesional con la camiseta del Cruzado.

“Mi prioridad es retirarme en Maipú”, había asegurado en distintas entrevistas, reafirmando el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución donde comenzó su camino en el fútbol.

Durante su primera etapa en el club, entre 1997 y 2002, integró las divisiones inferiores y la Liga Mendocina, ya que todavía no existía la posibilidad de disputar torneos profesionales con la camiseta del Botellero. Ahora, tendrá la oportunidad de debutar oficialmente con Deportivo Maipú en una competencia nacional.

La trayectoria de Enzo Pérez lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes surgidos en Mendoza. A lo largo de su carrera pasó por Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Benfica, Valencia, River Plate y, recientemente, Argentinos Juniors.

Con la camiseta de River conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, mientras que con la Selección Argentina fue subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014 y disputó varias competencias internacionales.

Cómo llega Enzo Pérez a Maipú

El mediocampista de 40 años tuvo escasa participación durante su paso por Argentinos Juniors.

En el primer semestre de 2026 disputó apenas diez encuentros, acumuló poco más de 230 minutos en cancha y fue titular solamente en dos oportunidades. Además, una lesión en el tobillo derecho lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un mes y lo obligó a perderse siete partidos.

Un refuerzo que cambia la historia de Deportivo Maipú

La incorporación de Enzo Pérez no solo representa un salto de calidad para el plantel dirigido por Juan Manuel Sara (o el entrenador que corresponda si cambia), sino que también posiciona a Deportivo Maipú como uno de los equipos con mayor repercusión de la Primera Nacional.

El Cruzado atraviesa una temporada competitiva y pelea por mantenerse en puestos de clasificación al reducido por el ascenso. La llegada del histórico volante mendocino promete potenciar esa ilusión y generar una enorme expectativa entre los hinchas.