Con la llegada de un nuevo Black Friday, desde Defensa del Consumidor advirtieron sobre algunos riesgos que pueden aparecer al momento de comprar y explicaron qué aspectos conviene tener en cuenta para evitar caer en estafas.

Con la llegada del Black Friday, las promociones y descuentos vuelven a ganar protagonismo, pero también aumentan los riesgos de caer en páginas falsas, publicidad engañosa o compras que terminan siendo estafas.

Mónica Lucero, de Defensa del Consumidor, recomendó primero definir qué producto se quiere comprar y comparar su precio antes de dejarse llevar por una oferta.

“Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es haber definido el producto que nos interesa. Primero hay que ver la calidad y después el precio”, explicó.

También pidió prestar especial atención a los sitios donde se realizan las compras. Las páginas falsas pueden replicar la apariencia de comercios conocidos, por lo que aconsejó ingresar a los sitios oficiales, verificar que utilicen HTTPS y revisar los comentarios sobre el vendedor.

“Hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos la inteligencia artificial, con la que se pueden replicar páginas que no son las reales”, advirtió Lucero.

Otro de los puntos centrales es la financiación. Desde Defensa del Consumidor recomiendan no mirar solamente el valor de la cuota, sino cuánto se terminará pagando por el producto.

En ese sentido, Lucero aconsejó consultar el costo financiero total (CFT) antes de aceptar una compra en cuotas y evaluar si realmente conviene financiarla. Además, una vez finalizada la operación, recomendó eliminar los datos de la tarjeta cuando hayan quedado almacenados en el comercio o la plataforma.

En las compras online existe el derecho de arrepentimiento, debido a que el consumidor no puede ver ni analizar el producto antes de adquirirlo. Además, los productos tienen una garantía legal de seis meses.

Lucero también recordó que, ante una deuda, una tarjeta o una refinanciación, es importante pedir y conservar toda la documentación.

“Yo siempre digo que atrás de un derecho hay una obligación”, sostuvo.

Por eso, recomendó solicitar la liquidación de la deuda y las condiciones de la operación, conservar una copia y no firmar documentos en blanco.