BiciTran gratis en Mendoza: cuándo se podrá viajar sin pagar durante todo un día

Por el Día Mundial de la Bicicleta, los mendocinos podrán usar gratis las bicicletas de BiciTran durante una jornada especial. Conocé los horarios, los requisitos y cómo acceder al beneficio.

Los mendocinos tendrán una oportunidad especial para moverse sin gastar dinero. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el sistema de BiciTran habilitará este miércoles una jornada completa para que los usuarios que tengan una cuenta activa puedan usar las bicicletas totalmente gratis.

Cuándo se podrá usar BiciTran gratis

La promoción estará vigente este 3 de junio, entre las 10 y las 22 horas. Durante ese período, los usuarios podrán retirar bicicletas en cualquiera de las estaciones habilitadas sin necesidad de comprar un abono o contar con saldo disponible en la aplicación.

Para acceder al beneficio, será obligatorio tener una cuenta activa en el sistema y no registrar sanciones ni bloqueos pendientes. Ante cualquier inconveniente se pueden comunicar a través del 2612464514.

El procedimiento será el mismo que se utiliza habitualmente. Los usuarios deberán acercarse a una estación de BiciTran, ingresar a la aplicación y escanear el código de una bicicleta para iniciar el viaje.

Desde la organización recomendaron verificar con anticipación el acceso a la cuenta para evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio.

Aunque la jornada será gratuita, continuarán vigentes las reglas habituales del sistema. Cada recorrido tendrá una duración máxima de 60 minutos. Una vez cumplido ese tiempo, el usuario deberá finalizar el viaje en una estación habilitada. Si quiere, puede realizar otro viaje instantáneamente después de haber finalizado el anterior.

Según datos oficiales, el sistema cuenta con 765 bicicletas distribuidas en 88 estaciones ubicadas en distintos puntos del Gran Mendoza.

El servicio registra un promedio de más de 12.600 viajes por mes, superando los 150.000 recorridos anuales.

Además, los usuarios realizan trayectos promedio de poco más de cuatro kilómetros por viaje, consolidando a BiciTran como una alternativa cada vez más utilizada para trasladarse dentro del área metropolitana.

Cuánto cuesta normalmente usar BiciTran

Fuera de las jornadas promocionales, el valor de un viaje de hasta una hora equivale al precio de un boleto de colectivo, actualmente de $1.400. También existen abonos semanales que permiten realizar hasta cinco viajes diarios durante siete días consecutivos por $13.720.