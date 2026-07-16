“Bebé” la llama mundialista de La Paz volvió a las calles tras el triunfo de la Scaloneta

El animal reapareció en las celebraciones por la victoria de la Selección frente a Inglaterra, mientras avanza una investigación judicial iniciada tras la viralización de un video en el que el camélido fue visto dentro de un automóvil durante festejos anteriores.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo dejó un triunfo histórico para la Scaloneta, también volvió a poner en escena a “Bebé”, la llama de La Paz, que recorrió las calles rodeada de hinchas y vecinos. Su presencia fue registrada en videos que rápidamente se viralizaron.

En medio de la euforia, la polémica judicial sigue vigente. Semanas atrás, se viralizaron imagenes en el que se veía a “Bebé” dentro de un automóvil derivó en una denuncia por presunto maltrato animal. Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, impulsor de la acusación, fue citado por la Justicia para ratificar su denuncia. “Lo que vimos en esas imágenes es preocupante y merece ser analizado en profundidad”, señaló el funcionario en declaraciones públicas.

La familia propietaria del animal defendió su accionar y aseguró que Bebé está en buen estado de salud. “Ella desde chiquita se sube sola al auto, no la obligamos. Vive con nosotros y recibe todos los cuidados”, explicó uno de los dueños. Veterinarios que revisaron al camélido confirmaron que no presenta signos de maltrato y que se encuentra en condiciones adecuadas.

En los festejos de ayer, “Bebé” caminó entre la multitud y fue recibida con aplausos, fotos y comentarios humorísticos como “es más famosa que Messi”. La escena reforzó su popularidad y la convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales.

Especialistas en derecho animal señalan que, más allá de la simpatía que genera, es necesario garantizar que no haya situaciones de estrés o riesgo para el animal. La Justicia deberá evaluar si el traslado en automóvil constituye un trato indebido o si se trató de una práctica habitual sin consecuencias negativas.