Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para pymes en Mendoza: podrán acceder hasta $300 millones con tasa subsidiada

En un contexto de caída de ventas y menor actividad económica, el Gobierno de Mendoza y el Banco Nación anunciaron una nueva herramienta financiera para pequeñas y medianas empresas. La línea ofrece préstamos de hasta $300 millones con una tasa preferencial del 18%.

Las pequeñas y medianas empresas de Mendoza contarán con una nueva alternativa para financiarse en un momento complejo para la actividad económica. El Gobierno provincial y el Banco Nación presentaron una línea especial de créditos destinada a capital de trabajo, con condiciones preferenciales y una tasa subsidiada que busca aliviar la situación de miles de emprendimientos.

La iniciativa forma parte de un acuerdo entre la Provincia y la entidad bancaria, que permitirá destinar hasta $100.000 millones para empresas mendocinas dentro de un programa nacional que contempla un cupo total de $500.000 millones.

Cómo son los nuevos créditos para pymes de Mendoza

La línea de financiamiento está orientada principalmente a cubrir necesidades de capital de trabajo y permitirá solicitar préstamos de hasta $300 millones por empresa.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la tasa de interés reducida. Según explicaron las autoridades, la línea original tiene una tasa nominal anual del 25%, pero gracias a beneficios especiales para Mendoza y a un subsidio provincial, el costo final para las empresas será del 18%.

El presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, destacó que se trata de una herramienta pensada para acompañar al sector productivo en un escenario económico desafiante.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es facilitar el acceso al crédito para que las empresas puedan afrontar gastos operativos, sostener el empleo y continuar desarrollando sus actividades.

A qué sectores estará destinado el financiamiento

La nueva línea estará disponible para distintos sectores económicos de Mendoza. Entre ellos se encuentran:

Comercio.

Industria.

Agricultura.

Servicios.

Vitivinicultura.

Actividades productivas vinculadas a economías regionales.

Las autoridades remarcaron que el financiamiento podrá gestionarse directamente a través del Banco Nación o mediante el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, organismo que colaborará con la implementación del subsidio de tasa.

Desde la Provincia explicaron que durante el último año unas 9.000 pymes accedieron a distintas herramientas financieras impulsadas por el Gobierno. Con esta nueva línea, la meta es ampliar significativamente ese universo y alcanzar a más de 15.000 empresas.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, aseguró que el crecimiento económico de Mendoza está estrechamente vinculado al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, por lo que consideró fundamental mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.

Las ventas pyme siguen mostrando señales de alerta

El anuncio llega en un momento en el que los indicadores económicos reflejan dificultades para el sector comercial.

Según datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme registraron una caída interanual del 1,2% durante mayo y acumulan un retroceso del 3,1% en los primeros cinco meses del año.

Además, casi la mitad de los comerciantes consultados aseguró que su situación económica es peor que la que tenían hace un año, mientras que una amplia mayoría considera que no es un momento favorable para realizar inversiones.

Frente a ese panorama, las autoridades provinciales sostienen que el acceso a créditos con tasas competitivas puede convertirse en una herramienta clave para sostener la actividad, impulsar inversiones y fortalecer el entramado productivo mendocino.