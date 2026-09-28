Baja la temperatura y ¿llueve? este lunes

Defensa Civil señaló que la semana comienza con el ingreso de un frente frío que bajará la temperatura. Además, se esperan tormentas aisladas.

Cuándo parecía que la primavera ya se quedaba en Mendoza, otra vez bajó la temperatura y la provincia se pone fresca. Además, se esperan tormentas aisladas y hay Alerta Amarilla por lluvias en el Sur de la provincia.

¿Cómo estará este lunes 28-09-2026?

Este lunes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 15°C

Martes 29-09-2026

El martes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 10°C

Miércoles 30-09-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 8°C

Jueves 01-10-2026

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Viernes 02-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Inestable hacia la noche con tormentas.

Máxima: 28°C | Mínima: 9°C