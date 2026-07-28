Baja la temperatura este martes: ¿cuál será la máxima?

Contingencias Climáticas informó que hoy ingresa un frente fresco que disminuirá la temperatura. De igual manera, la máxima sería de 19 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia informó que para este martes se espera que un frente fresco baje algo la temperatura. De igual manera, para el final de la semana, volverá el Zonda y el calor.

¿Cómo estará este martes 28-07-2026?

Este martes estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas en el sur provincial. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 8°C

Miércoles 29-07-2026

El miércoles estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Jueves 30-07-2026

El jueves estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Viernes 31-07-2026

El viernes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 5°C