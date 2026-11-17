Este martes continuaría la inestabilidad sobre todo en zonas precordillerana y, además, bajaría la temperatura con una máxima cercana a los 28 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas dea provincia informó que este martes bajará algo la temperatura situando a la máxima cercana a los 28 grados. Continuaría la inestabilidad sobre todo en zonas de precordillera.

¿Cómo estará este martes 17-11?

Este martes estará parcialmente nublado con tormentas aisladas y descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Probabilidad de granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 28°C | Mín: 17°C

¿Qué pasa el miércoles 18-11?

El miércoles hay nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 14°C

Jueves 19-11

El jueves hay nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Tormentas en el sur y este provincial. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 30°C | Mín: 15°C

Viernes 20-11

El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 14°C

Sábado 21-11

El sábado habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector norte. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 33°C | Mín: 16°C

Domingo 22-11

El domingo habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste

Máx: 27°C | Mín: 17°C