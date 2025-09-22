Aysam confirmó un corte de agua en Mendoza: qué zonas estarán afectadas este martes 23 de septiembre

Aysam anunció que el próximo martes 23 de septiembre habrá un corte de agua de 12 horas en varias zonas de Ciudad de Mendoza debido a trabajos de empalme en la red.

Aguas Mendocinas (AYSAM) confirmó la fecha definitiva del corte de agua programado en la Ciudad de Mendoza, que había sido postergado en días anteriores. La interrupción del servicio se realizará el martes 23 de septiembre, desde las 9 hasta las 21, y afectará a un amplio sector de la capital provincial.

Mendoza: estás serán las zonas afectadas por el corte de agua

Según informó la empresa, los trabajos se concentrarán en tareas de empalme de la red, motivo por el cual se verá restringido el suministro de agua potable ,aproximadamente por 12 horas, en el área comprendida entre las calles Belgrano y San Martín, y entre Pedro Molina y Las Heras.

Desde Aysam pidieron a los usuarios mantener una reserva de agua potable —idealmente dos litros por persona— en recipientes limpios para garantizar el consumo durante las 12 horas que dure el corte. Además, solicitaron cuidar el agua almacenada en los tanques domiciliarios para asegurar el suministro básico hasta que se normalice el servicio.

La empresa difundió una serie de pautas para colaborar con el cuidado del recurso durante esta jornada:

Regular la intensidad del caudal en las canillas.

en las canillas. Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y riego de jardines .

el uso de . Recordar que está prohibido el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora las 24 horas del día.

que está con manguera o hidrolavadora las 24 horas del día. Controlar pérdidas y goteras en canillas e inodoros para evitar derroches innecesarios.

Desde la compañía remarcaron que estos trabajos son fundamentales para mantener y mejorar la red de distribución de agua potable en Ciudad de Mendoza, garantizando un mejor servicio a largo plazo para los vecinos.