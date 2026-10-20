Aysam anunció un plan de contingencia por las tormentas en Mendoza: dónde hacer reclamos y a qué número llamar

Ante las alertas meteorológicas y los pronósticos de lluvias intensas, Aguas Mendocinas anunció que coordinará acciones con organismos provinciales y municipales y reforzará las cuadrillas para atender emergencias. La medida llega después del reclamo del intendente de Guaymallén por los reiterados desbordes cloacales.

Aguas Mendocinas (Aysam) anunció un plan de contingencia ante las alertas de tormentas en Mendoza, con medidas destinadas a proteger la infraestructura sanitaria y sostener los servicios de agua potable y cloacas. El comunicado se conoció luego de las críticas del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, por los reiterados desbordes cloacales que afectan a distintos sectores del departamento.

Entre las acciones previstas, la empresa informó que coordinará tareas con organismos provinciales y municipales y activará cuadrillas de refuerzo para responder ante emergencias. Sin embargo, el anuncio no detalla cómo se implementarán las medidas en los puntos más comprometidos de Guaymallén.

Cuál es el plan de Aysam ante las alertas de tormentas

Según informó la empresa, el plan contempla medidas estratégicas y operativas coordinadas con entidades provinciales y municipales. El objetivo es unificar las tareas de prevención y respuesta frente a posibles tormentas severas.

El esquema también prevé la activación de cuadrillas de refuerzo, integradas por personal capacitado, equipos técnicos y maquinaria especializada para intervenir ante emergencias y reclamos puntuales.

La iniciativa alcanza a toda la provincia y no únicamente a Guaymallén, donde los desbordes cloacales generaron nuevos cuestionamientos por parte de las autoridades municipales.

Qué número llamar para hacer reclamos a Aysam

Ante inconvenientes con el servicio de agua potable o cloacas, Aysam dispone de distintos canales de atención para recibir consultas y reclamos.

Teléfono: 0810-777-2482. La línea funciona las 24 horas.

0810-777-2482. La línea funciona las 24 horas. WhatsApp: 261-2162482. El servicio cuenta con un asistente virtual para recibir consultas.

261-2162482. El servicio cuenta con un asistente virtual para recibir consultas. Redes sociales: la empresa también brinda información sobre el estado de los servicios a través de sus perfiles oficiales.

Estos canales permiten comunicar problemas relacionados con la prestación de los servicios y solicitar asistencia ante situaciones de emergencia.

Las recomendaciones de Aysam ante posibles tormentas fuertes

Desde la empresa advirtieron que las lluvias intensas pueden provocar inconvenientes en el suministro de agua potable. Los establecimientos potabilizadores y las perforaciones podrían verse afectados por las condiciones meteorológicas, lo que eventualmente ocasionaría interrupciones del servicio.

Por ese motivo, Aysam remarcó la importancia de realizar un uso responsable y solidario del agua potable durante todo el año, especialmente ante escenarios de emergencia. También recordaron que está prohibido conectar las descargas cloacales al sistema pluvial, una advertencia incluida en el comunicado sobre las medidas de prevención.

El reclamo de Marcos Calvente por los desbordes cloacales en Guaymallén

El anuncio de Aysam se conoció después de que el intendente Marcos Calvente cuestionara la falta de respuestas frente a los desbordes cloacales que afectan desde hace meses a diferentes zonas de Guaymallén.

En su reclamo, el jefe comunal señaló que los problemas ya no se concentran únicamente en Los Corralitos, uno de los sectores más afectados, sino que también alcanzan a Dorrego, San José y Buena Nueva, en este último caso por inconvenientes vinculados al colector Tirasso.

Calvente exigió a la empresa la presentación de un plan que garantice guardias, equipos y cuadrillas disponibles las 24 horas, con capacidad para intervenir de inmediato ante urgencias en los colectores.