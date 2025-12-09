Avanza la construcción de la Capilla Carlo Acutis en Chacras de Coria y lanzan una colecta nacional para finalizar la obra

La Capilla Carlo Acutis continúa tomando forma en Chacras de Coria gracias al aporte de fieles y vecinos. Mientras el avance de obra alcanza apenas el 9%, la comunidad lanzó una colecta nacional para financiar su continuidad y cumplir el objetivo de inaugurarla en 2027.

La construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria avanza con la fuerza de la devoción y el apoyo comunitario. El proyecto, ubicado sobre calle Viamonte, fue concebido como un espacio espiritual inspirado en la arquitectura románica europea y se sostiene casi exclusivamente con donaciones. Este lunes, junto al predio donde se levantan las paredes principales, se celebró una misa que reunió a vecinos, voluntarios y fieles del joven santo conocido como el “santo millennial”.

Desde la colocación de la piedra fundamental, realizada el 12 de noviembre de 2023, la obra no dejó de crecer, aunque todavía avanza por debajo de lo esperado. Según el director del proyecto, los trabajos se encuentran en un 9%, cuando la planificación indicaba un avance del 15%. Aun así, el equipo confirmó que la construcción no se detendrá durante el verano, con el objetivo de sostener el ritmo y cumplir el plazo estimado: finalizar el templo en 2027.

La iniciativa se desarrolla gracias al compromiso de vecinos, fieles y devotos del joven beato. “Esta obra es posible porque mucha gente experimenta la cercanía de Dios a través de la vida de San Carlo Acutis”, destacaron desde la organización, remarcando que cada avance es fruto de la colaboración colectiva.

Para continuar con los trabajos, se lanzó una colecta nacional destinada a cubrir gastos de materiales y mano de obra. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Capilla Carlo Acutis, perteneciente al Banco Galicia.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, Carlo Acutis es considerado una de las figuras más influyentes de la fe católica contemporánea. Desde pequeño mostró un vínculo profundo con la Eucaristía, asistía diariamente a misa y realizó múltiples peregrinaciones. A los 15 años, diagnosticado con leucemia, ofreció su sufrimiento “por el Papa y la Iglesia”. Murió en 2006 y fue beatificado en Asís, donde descansan sus restos.

Su testimonio inspira a miles de jóvenes en el mundo y su figura impulsó la creación de templos, capillas y espacios de oración en distintos países.

El diseño de la futura capilla busca evocar la sensación de un templo histórico. “Queremos que parezca una iglesia que estuvo aquí desde hace 300 años”, explicaron los responsables, quienes tomaron como referencia construcciones románicas de Toscana y Asís.

Si el ritmo de donaciones se sostiene, la obra podría acelerar su avance durante 2025 y 2026, acercándose a la meta final. Para los impulsores del proyecto, la capilla será “un legado de fe, comunidad y gratitud” inspirado en el joven beato que marcó a una generación.