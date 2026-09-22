Avanzan las obras en el Acceso Sur: así serán los nuevos cortes y desvíos

Las obras de modernización del Acceso Sur avanzan en distintos puntos de Luján de Cuyo y este martes comienzan nuevas restricciones de circulación. Los trabajos incluyen el montaje de columnas de alta tensión, movimientos de suelo y colocación de carpeta asfáltica. Qué zonas estarán afectadas y cómo circular.

Las obras de modernización e infraestructura en el Acceso Sur, sobre la Ruta Nacional 40, continúan avanzando en distintos sectores de Luján de Cuyo y obligarán a realizar nuevos cortes y desvíos temporales durante este martes. Uno de los principales puntos de intervención se encuentra entre Ruta 60 y calle Boedo, a la altura de Castro Barros, donde se lleva adelante el montaje de nuevas columnas de retención para la línea eléctrica de alta tensión de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.

Las tareas de montaje de las nuevas estructuras comienzan este martes desde las 9 y obligarán a interrumpir temporalmente la circulación por la colectora este, en sentido hacia el norte.

Las columnas de retención tienen aproximadamente 20 metros de altura y reemplazarán a los postes existentes que atraviesan el cantero central. El objetivo de esta intervención es liberar el espacio necesario para continuar con la ampliación de la calzada y la incorporación de una tercera trocha en este sector de la Ruta Nacional 40.

Durante las maniobras habrá maquinaria pesada trabajando sobre la zona, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones.

También hay cambios en la traza principal hacia el norte

Otro de los sectores donde avanzan las obras se encuentra sobre la traza principal del Acceso Sur, en dirección al norte, entre las calles Olavarría y Quintana.

En ese tramo, las cuadrillas trabajan en el tirado de carpeta asfáltica y realizan diferentes movimientos de suelo como parte de la remodelación integral del corredor. Por la presencia de maquinaria, el tránsito fue reconfigurado temporalmente en doble mano sobre la calzada oeste del acceso.

Esto significa que los conductores que circulen por el sector deberán prestar especial atención a la señalización y reducir la velocidad para atravesar la zona de obras.

La intervención sobre el Acceso Sur forma parte de un proyecto integral que abarca aproximadamente 16 kilómetros y contempla una inversión de USD 77 millones. El plan busca mejorar la circulación y resolver algunos de los principales puntos de congestión que históricamente se producen en este corredor, uno de los más transitados de Mendoza.

Por este sector circulan más de 80.000 personas por día, por lo que las distintas etapas de la obra requieren modificaciones temporales en el tránsito.

Construirán tres nuevos puentes en Luján de Cuyo

Además de la ampliación de la calzada y las tareas sobre la infraestructura eléctrica, el proyecto contempla la construcción de tres nuevos puentes.

Las nuevas estructuras estarán ubicadas en:

Malabia .

. Castro Barros .

. Zapiola.

Los puentes estarán acompañados por rotondas en sus extremos, con el objetivo de ordenar los cruces y mejorar la circulación en las zonas donde actualmente se producen importantes concentraciones de vehículos. A esto se suma la ampliación de los puentes de Bulnes y Anchorena.

Otro de los trabajos que forman parte de la intervención es la rotonda de Boedo y Terrada, que se encuentra en su etapa final.

La nueva infraestructura apunta a mejorar el ingreso y egreso hacia los barrios ubicados en los alrededores y a reducir los embotellamientos que habitualmente se producían sobre calle Boedo.

La zona concentra diariamente una importante cantidad de vehículos debido al crecimiento urbano de este sector de Luján de Cuyo y a la conexión con distintos barrios y áreas productivas.

Según se explicó durante el seguimiento de los trabajos, la rotonda ya permitió descomprimir parte de la circulación sobre Boedo.

Recomiendan circular con precaución

Mientras continúan las distintas etapas del proyecto, las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones y prestar atención a los cambios temporales en la circulación.

Los principales puntos a tener en cuenta este martes son la interrupción de la colectora este entre Ruta 60 y Boedo, desde las 9, y la circulación en doble mano sobre la calzada oeste en el tramo de la traza principal comprendido entre Olavarría y Quintana.